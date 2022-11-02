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https://sputnikarabic.ae/20221102/الخارجية-الإيرانية-طهران-تعمل-على-استئناف-مفاوضات-الاتفاق-النووي-برعاية-المنسق-الأوروبي-1069751207.html
الخارجية الإيرانية: طهران تعمل على استئناف مفاوضات الاتفاق النووي برعاية المنسق الأوروبي
الخارجية الإيرانية: طهران تعمل على استئناف مفاوضات الاتفاق النووي برعاية المنسق الأوروبي
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده تعمل على استئناف المفاوضات بين أطراف الاتفاق النووي لإعادة إحيائه. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T12:55+0000
2022-11-02T12:55+0000
العالم
إيران
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طهران- سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد في طهران، "نعمل على إعادة الجدول الزمني لاستئناف مفاوضات الاتفاق النووي برعاية المنسق الأوروبي".هذا وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أمس الثلاثاء، على "ضرورة إغلاق ملف الاتهامات والإدعاءات ضد البرنامج النووي الإيراني".وكان البيت الأبيض، أكد أن واشنطن لا تسعى إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إيران. وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي: "لا نسعى ولم نطلب جولة جديدة من المفاوضات أو مناقشات جديدة فيما يتعلق بالاتفاق النووي حاليا".كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه لا يرى مجالا كبيرا لاستعادة الاتفاق النووي مع إيران. وقال بلينكن: "حاليا، لا أرى أي احتمال قريب للمضي قدما"، مشيرا إلى اتفاق عام 2015 المعروف رسميا باسم خطة العمل المشتركة الشاملة.
https://sputnikarabic.ae/20221101/إيران-تؤكد-ضرورة-إغلاق-ملف-الاتهامات-ضد-برنامجها-النووي-ورفع-العقوبات-عنها-1069713942.html
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العالم, إيران, تفاوض
العالم, إيران, تفاوض

الخارجية الإيرانية: طهران تعمل على استئناف مفاوضات الاتفاق النووي برعاية المنسق الأوروبي

12:55 GMT 02.11.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripour
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أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده تعمل على استئناف المفاوضات بين أطراف الاتفاق النووي لإعادة إحيائه.
طهران- سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد في طهران، "نعمل على إعادة الجدول الزمني لاستئناف مفاوضات الاتفاق النووي برعاية المنسق الأوروبي".
وأضاف "إيران سترسل وفدًا إلى فيينا خلال أيام لإجراء حوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونأمل أن تركز الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الجوانب الفنية لتجاوز الاتهامات التي وجهتها إلى طهران".
هذا وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أمس الثلاثاء، على "ضرورة إغلاق ملف الاتهامات والإدعاءات ضد البرنامج النووي الإيراني".

وقال إسلامي، في تصريحات مع قناة الميادين، إن "الاتفاق يجب أن يحظى بالتزام جميع الأطراف"، مؤكدا "التزام إيران باتفاق عام 2015، شرط التزام الآخرين ببنوده وعلى رأسها رفع العقوبات".

وكان البيت الأبيض، أكد أن واشنطن لا تسعى إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إيران. وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي: "لا نسعى ولم نطلب جولة جديدة من المفاوضات أو مناقشات جديدة فيما يتعلق بالاتفاق النووي حاليا".
تُظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية في 9 أبريل 2022 الرئيس إبراهيم رئيسي، يرافقه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أثناء حضوره حدثًا خلال يوم التكنولوجيا النووية. في العاصمة طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
إيران تؤكد ضرورة إغلاق ملف الاتهامات ضد برنامجها النووي ورفع العقوبات عنها
أمس, 13:01 GMT
كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه لا يرى مجالا كبيرا لاستعادة الاتفاق النووي مع إيران. وقال بلينكن: "حاليا، لا أرى أي احتمال قريب للمضي قدما"، مشيرا إلى اتفاق عام 2015 المعروف رسميا باسم خطة العمل المشتركة الشاملة.
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