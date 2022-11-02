https://sputnikarabic.ae/20221102/روسيا-تستأنف-تنفيذ-صفقة-الحبوبالتي-تم-تعليقها-بعد-الهجوم-الإرهابي-1069743538.html
روسيا تستأنف تنفيذ "صفقة الحبوب" التي تم تعليقها بعد الهجوم الإرهابي
روسيا تستأنف تنفيذ "صفقة الحبوب" التي تم تعليقها بعد الهجوم الإرهابي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن روسيا ستعود للمشاركة في اتفاق الحبوب، بعد أن تلقت ضمانات مكتوبة من أوكرانيا بعدم استخدام ممر الحبوب في العمليات... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T10:29+0000
2022-11-02T10:29+0000
2022-11-02T10:43+0000
روسيا
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وأشارت إلى أن هذا حدث بفضل وساطة الأمم المتحدة وتركيا.وقالت "كان من الممكن الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية، المحددة لمصالح تصدير المنتجات الزراعية، للقيام بعمليات عسكرية ضد روسيا، وإرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر 2022".وأضافت الوزارة أن "روسيا تعتقد أن الضمانات التي تلقتها في الوقت الحالي تبدو كافية وتستأنف تنفيذ الاتفاقية".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إن ممر الحبوب سيعيد نشاطه، وقد تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق بعد محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمحادثات بين وزيري الدفاع التركي والروسي. وأضاف أردوغان في اجتماع للحزب الحاكم اليوم الأربعاء "نبأ آخر بعد محادثاتي أمس مع بوتين ومحادثات وزير دفاعنا مع شويغو: ممر الحبوب سيستأنف أنشطته من الساعة 12.00، كما هو مخطط مسبقا".
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روسيا
روسيا تستأنف تنفيذ "صفقة الحبوب" التي تم تعليقها بعد الهجوم الإرهابي
10:29 GMT 02.11.2022 (تم التحديث: 10:43 GMT 02.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن روسيا ستعود للمشاركة في اتفاق الحبوب، بعد أن تلقت ضمانات مكتوبة من أوكرانيا بعدم استخدام ممر الحبوب في العمليات القتالية ضد موسكو.
وأشارت إلى أن هذا حدث بفضل وساطة الأمم المتحدة وتركيا.
وقالت "كان من الممكن الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية، المحددة لمصالح تصدير المنتجات الزراعية، للقيام بعمليات عسكرية ضد روسيا، وإرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر 2022".
وأضافت الوزارة أن "روسيا تعتقد أن الضمانات التي تلقتها في الوقت الحالي تبدو كافية وتستأنف تنفيذ الاتفاقية".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إن ممر الحبوب سيعيد نشاطه، وقد تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق بعد محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمحادثات بين وزيري الدفاع التركي والروسي.
وأضاف أردوغان في اجتماع للحزب الحاكم اليوم الأربعاء "نبأ آخر بعد محادثاتي أمس مع بوتين ومحادثات وزير دفاعنا مع شويغو: ممر الحبوب سيستأنف أنشطته من الساعة 12.00، كما هو مخطط مسبقا".