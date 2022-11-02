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https://sputnikarabic.ae/20221102/شركة-كلاشينكوف-تعلن-أنها-تزود-الجيش-الروسي-بطائرات-مسيرة-1069739672.html
شركة "كلاشينكوف" تعلن أنها تزود الجيش الروسي بطائرات مسيرة
شركة "كلاشينكوف" تعلن أنها تزود الجيش الروسي بطائرات مسيرة
أعلن آلان لوشنيكوف، رئيس مجموعة الشركات، للصحفيين أن شركة كلاشينكوف بدأت بتزويد وزارة الدفاع الروسية بطائرات استطلاع وطائرات مسيرة. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T09:20+0000
2022-11-02T09:20+0000
رصد عسكري
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وقال لوشنيكوف: "لم نعلن، لكننا نصنع بالفعل ونزود الجيش بالطائرات المسيرة لأغراض متنوعة - الاستطلاع والهجوم على حد سواء".وأوضح أن الطائرات المسيرة الفردية المعنية هي عينات متسلسلة، وبالنسبة للمنتجات الأخرى، سيبدأ تصنيع السلسلة في عام 2023.
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رصد عسكري
رصد عسكري

شركة "كلاشينكوف" تعلن أنها تزود الجيش الروسي بطائرات مسيرة

09:20 GMT 02.11.2022
© Sputnik . Александр Кондратюк / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© Sputnik . Александр Кондратюк
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أعلن آلان لوشنيكوف، رئيس مجموعة الشركات، للصحفيين أن شركة كلاشينكوف بدأت بتزويد وزارة الدفاع الروسية بطائرات استطلاع وطائرات مسيرة.
وقال لوشنيكوف: "لم نعلن، لكننا نصنع بالفعل ونزود الجيش بالطائرات المسيرة لأغراض متنوعة - الاستطلاع والهجوم على حد سواء".
وأوضح أن الطائرات المسيرة الفردية المعنية هي عينات متسلسلة، وبالنسبة للمنتجات الأخرى، سيبدأ تصنيع السلسلة في عام 2023.
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