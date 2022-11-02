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طبق عربي يتربع على قائمة أفضل الأطباق النباتية في العالم
طبق عربي يتربع على قائمة أفضل الأطباق النباتية في العالم
تصدر طبق المحمّرة " السوري قائمة تتكون من 50 طبقا، تم اختيارها، لتكون بين الأطباق النباتية الأفضل في العالم، وفق موقع "تاست أطلس" المتخصص. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T08:19+0000
2022-11-02T08:19+0000
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طبق "المحمّرة" هو عبارة عن فلفل أحمر محمّص، مع الكثير من التوابل والبهارات.وإلى جانب الفلفل، تتكوّن "المحمّرة" السورية أيضا من الطماطم، والثوم، والبصل. وقد تضاف إليها بعض المكسرات، حسب الأذواق.بالإضافة إلى طبق المحمرة شملت القائمة أيضا عدّة أطباق لبنانية، كالحمص، والفتوش، وبابا غنوش، وحتى طبق مكعبات البطاطا الحارّة.كما احتوت القائمة على طبق الفلافل الفلسطيني.
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مجتمع, منوعات, أطباق, مسابقة
مجتمع, منوعات, أطباق, مسابقة

طبق عربي يتربع على قائمة أفضل الأطباق النباتية في العالم

08:19 GMT 02.11.2022
© Photo / Wikipediaطبق منسف
طبق منسف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© Photo / Wikipedia
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تصدر طبق المحمّرة " السوري قائمة تتكون من 50 طبقا، تم اختيارها، لتكون بين الأطباق النباتية الأفضل في العالم، وفق موقع "تاست أطلس" المتخصص.
طبق "المحمّرة" هو عبارة عن فلفل أحمر محمّص، مع الكثير من التوابل والبهارات.
وإلى جانب الفلفل، تتكوّن "المحمّرة" السورية أيضا من الطماطم، والثوم، والبصل. وقد تضاف إليها بعض المكسرات، حسب الأذواق.
بالإضافة إلى طبق المحمرة شملت القائمة أيضا عدّة أطباق لبنانية، كالحمص، والفتوش، وبابا غنوش، وحتى طبق مكعبات البطاطا الحارّة.
كما احتوت القائمة على طبق الفلافل الفلسطيني.
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