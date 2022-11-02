https://sputnikarabic.ae/20221102/طبق-عربي-يتربع-على-قائمة-أفضل-الأطباق-النباتية-في-العالم-1069736677.html
طبق عربي يتربع على قائمة أفضل الأطباق النباتية في العالم
طبق عربي يتربع على قائمة أفضل الأطباق النباتية في العالم
تصدر طبق المحمّرة " السوري قائمة تتكون من 50 طبقا، تم اختيارها، لتكون بين الأطباق النباتية الأفضل في العالم، وفق موقع "تاست أطلس" المتخصص. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T08:19+0000
2022-11-02T08:19+0000
2022-11-02T08:19+0000
مجتمع
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طبق "المحمّرة" هو عبارة عن فلفل أحمر محمّص، مع الكثير من التوابل والبهارات.وإلى جانب الفلفل، تتكوّن "المحمّرة" السورية أيضا من الطماطم، والثوم، والبصل. وقد تضاف إليها بعض المكسرات، حسب الأذواق.بالإضافة إلى طبق المحمرة شملت القائمة أيضا عدّة أطباق لبنانية، كالحمص، والفتوش، وبابا غنوش، وحتى طبق مكعبات البطاطا الحارّة.كما احتوت القائمة على طبق الفلافل الفلسطيني.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات, أطباق, مسابقة
مجتمع, منوعات, أطباق, مسابقة
طبق عربي يتربع على قائمة أفضل الأطباق النباتية في العالم
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تصدر طبق المحمّرة " السوري قائمة تتكون من 50 طبقا، تم اختيارها، لتكون بين الأطباق النباتية الأفضل في العالم، وفق موقع "تاست أطلس" المتخصص.
طبق "المحمّرة" هو عبارة عن فلفل أحمر محمّص، مع الكثير من التوابل والبهارات.
وإلى جانب الفلفل، تتكوّن "المحمّرة" السورية أيضا من الطماطم، والثوم، والبصل. وقد تضاف إليها بعض المكسرات، حسب الأذواق.
بالإضافة إلى طبق المحمرة شملت القائمة أيضا عدّة أطباق لبنانية، كالحمص، والفتوش، وبابا غنوش، وحتى طبق مكعبات البطاطا الحارّة.
كما احتوت القائمة على طبق الفلافل الفلسطيني.