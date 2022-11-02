https://sputnikarabic.ae/20221102/طبيبة-تشرح-كيف-تساعد-أثناء-الإصابة-بنوبة-قلبية-قبل-وصول-الإسعاف-1069732730.html
طبيبة تشرح كيف تساعد أثناء الإصابة بنوبة قلبية قبل وصول الإسعاف
طبيبة تشرح كيف تساعد أثناء الإصابة بنوبة قلبية قبل وصول الإسعاف
أخبرت آنا دافيدوفا، طبيبة أمراض القلب وطبيبة التشخيص الوظيفي، وكالة "برايم" أن معرفة كيفية التصرف بشكل صحيح إذا كنت تشك في أن شخصًا ما يعاني من نوبة قلبية يمكن... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T04:31+0000
2022-11-02T04:31+0000
2022-11-02T04:31+0000
مجتمع
علوم
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من بين أكثر أعراض النوبة القلبية وضوحًا، ما يلي:- ألم في الجانب الأيسر من الصدر، تحت نصل الكتف الأيسر.- ألم حارق أو ضاغط.- ألم في الذراع اليسرى أو الجانب الأيسر من الرقبة.- ضيق في التنفس.- التعرق الغزير أو الضعف أو حتى الغثيان والقيء.يمكن أن تؤدي هذه الأعراض إلى الموت بسرعة. إذا لاحظت حدوث هذه الأعراض، فاتصل أولاً بالإسعاف، ثم ضع الشخص بحيث يكون رأسه أعلى من الجسم. افتح النوافذ على مصراعيها وافحص ضغط الدم.تلاحظ دافيدوفا: "عندما يزيد ضغط الدم عن 115/70 ملم زئبق، فأنت بحاجة إلى تناول الأدوية التي أوصى بها طبيب الطوارئ عبر الهاتف". وخلص الطبيب إلى أنه عادة، تحتاج أولاً إلى وضع قرص نيتروجليسرين تحت اللسان، ثم قرصين من الكارديوماغنيل أو نصف قرص أسبرين.
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مجتمع, علوم
طبيبة تشرح كيف تساعد أثناء الإصابة بنوبة قلبية قبل وصول الإسعاف
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أخبرت آنا دافيدوفا، طبيبة أمراض القلب وطبيبة التشخيص الوظيفي، وكالة "برايم" أن معرفة كيفية التصرف بشكل صحيح إذا كنت تشك في أن شخصًا ما يعاني من نوبة قلبية يمكن أن ينقذ حياته.
- ألم في الجانب الأيسر من الصدر، تحت نصل الكتف الأيسر.
- ألم في الذراع اليسرى أو الجانب الأيسر من الرقبة.
- التعرق الغزير أو الضعف أو حتى الغثيان والقيء.
يمكن أن تؤدي هذه الأعراض إلى الموت بسرعة. إذا لاحظت حدوث هذه الأعراض، فاتصل أولاً بالإسعاف، ثم ضع الشخص بحيث يكون رأسه أعلى من الجسم. افتح النوافذ على مصراعيها وافحص ضغط الدم.
تلاحظ دافيدوفا: "عندما يزيد ضغط الدم عن 115/70 ملم زئبق، فأنت بحاجة إلى تناول الأدوية التي أوصى بها طبيب الطوارئ عبر الهاتف". وخلص الطبيب إلى أنه عادة، تحتاج أولاً إلى وضع قرص نيتروجليسرين تحت اللسان، ثم قرصين من الكارديوماغنيل أو نصف قرص أسبرين.