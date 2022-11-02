عربي
https://sputnikarabic.ae/20221102/طبيبة-تشرح-كيف-تساعد-أثناء-الإصابة-بنوبة-قلبية-قبل-وصول-الإسعاف-1069732730.html
طبيبة تشرح كيف تساعد أثناء الإصابة بنوبة قلبية قبل وصول الإسعاف
طبيبة تشرح كيف تساعد أثناء الإصابة بنوبة قلبية قبل وصول الإسعاف
أخبرت آنا دافيدوفا، طبيبة أمراض القلب وطبيبة التشخيص الوظيفي، وكالة "برايم" أن معرفة كيفية التصرف بشكل صحيح إذا كنت تشك في أن شخصًا ما يعاني من نوبة قلبية يمكن... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T04:31+0000
2022-11-02T04:31+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048552551_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7a4031e61af65cf53051f90db8f0102.jpg
من بين أكثر أعراض النوبة القلبية وضوحًا، ما يلي:- ألم في الجانب الأيسر من الصدر، تحت نصل الكتف الأيسر.- ألم حارق أو ضاغط.- ألم في الذراع اليسرى أو الجانب الأيسر من الرقبة.- ضيق في التنفس.- التعرق الغزير أو الضعف أو حتى الغثيان والقيء.يمكن أن تؤدي هذه الأعراض إلى الموت بسرعة. إذا لاحظت حدوث هذه الأعراض، فاتصل أولاً بالإسعاف، ثم ضع الشخص بحيث يكون رأسه أعلى من الجسم. افتح النوافذ على مصراعيها وافحص ضغط الدم.تلاحظ دافيدوفا: "عندما يزيد ضغط الدم عن 115/70 ملم زئبق، فأنت بحاجة إلى تناول الأدوية التي أوصى بها طبيب الطوارئ عبر الهاتف". وخلص الطبيب إلى أنه عادة، تحتاج أولاً إلى وضع قرص نيتروجليسرين تحت اللسان، ثم قرصين من الكارديوماغنيل أو نصف قرص أسبرين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048552551_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4c4d20ac5cdc96c90d522d3b3053a751.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, علوم
مجتمع, علوم

طبيبة تشرح كيف تساعد أثناء الإصابة بنوبة قلبية قبل وصول الإسعاف

04:31 GMT 02.11.2022
© Photo / Pixabayأمراض القلب
أمراض القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© Photo / Pixabay
تابعنا عبرTelegram
أخبرت آنا دافيدوفا، طبيبة أمراض القلب وطبيبة التشخيص الوظيفي، وكالة "برايم" أن معرفة كيفية التصرف بشكل صحيح إذا كنت تشك في أن شخصًا ما يعاني من نوبة قلبية يمكن أن ينقذ حياته.
من بين أكثر أعراض النوبة القلبية وضوحًا، ما يلي:
- ألم في الجانب الأيسر من الصدر، تحت نصل الكتف الأيسر.
- ألم حارق أو ضاغط.
- ألم في الذراع اليسرى أو الجانب الأيسر من الرقبة.
- ضيق في التنفس.
- التعرق الغزير أو الضعف أو حتى الغثيان والقيء.
يمكن أن تؤدي هذه الأعراض إلى الموت بسرعة. إذا لاحظت حدوث هذه الأعراض، فاتصل أولاً بالإسعاف، ثم ضع الشخص بحيث يكون رأسه أعلى من الجسم. افتح النوافذ على مصراعيها وافحص ضغط الدم.
تلاحظ دافيدوفا: "عندما يزيد ضغط الدم عن 115/70 ملم زئبق، فأنت بحاجة إلى تناول الأدوية التي أوصى بها طبيب الطوارئ عبر الهاتف". وخلص الطبيب إلى أنه عادة، تحتاج أولاً إلى وضع قرص نيتروجليسرين تحت اللسان، ثم قرصين من الكارديوماغنيل أو نصف قرص أسبرين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала