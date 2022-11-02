https://sputnikarabic.ae/20221102/مقتل-مسلحين-من-داعش-بينهم-شقيق-الأمير-خلال-عملية-أمنية-في-أحد-أحياء-درعا-1069754690.html

مقتل مسلحين من "داعش" بينهم شقيق "الأمير" خلال عملية أمنية في أحد أحياء درعا

مقتل مسلحين من "داعش" بينهم شقيق "الأمير" خلال عملية أمنية في أحد أحياء درعا

بدأت الأجهزة الأمنية السورية عملية مشتركة ضد خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في أحد الأحياء المحاذية للحدود الأردنية، على الأطراف الجنوبية لمدينة درعا،... 02.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-02T13:53+0000

2022-11-02T13:53+0000

2022-11-02T13:53+0000

أخبار سوريا اليوم

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وكشف مصدر أمني لمراسل "سبوتنيك" في درعا عن مقتل عدد من إرهابيي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) خلال مداهمة أحد أوكاره صباح يوم أمس.وأشار المصدر إلى أن العملية الأمنية المحدودة التي انطلقت مساء يوم الثلاثاء لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة حي طريق السد جنوب مدينة درعا، يشارك فيها عدد من الأجهزة الأمنية إلى جانب المجموعات المحلية والأهلية.وقال المصدر الأمني أن عددا من مسلحي تنظيم "داعش" يسيطرون على بعض مفاصل حي طريق السد ويتحصنون ضمن ما يشبه الجزيرة داخل الحي، وقد قاموا بتفخيخ محيطها وتحصينها، ويتزعمهم الإرهابي المعروف المدعو مؤيد هلال حرفوش الملقب بـ "أبو طعجة".وعلمت "سبوتنيك" أن المدعو "محمد هلال حرفوش"، وهو شقيق "أمير داعش" في المنطقة، قد قتل صباح اليوم (الصورة) خلال الاشتباكات التي جرت صباح اليوم.ويعتبر حي طريق السد منطقة توسع للأحياء القديمة في منطقة درعا البلد، وهو يحاذي مخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينين في مدينة درعا.وكشف المصدر الأمني عن أن مداهمات أمس كانت قد أسفرت عن مقتل مسلحين من التنظيم ومصادرة كمية كبيرة من الذخيرة كانت مخبأة ضمن أحد المستودعات داخل الحي.وأشار المصدر إلى أن العملية مستمرة بالتعاون مع مجموعات محلية تنتشر في الحي، موضحا أن العملية تتزامن مع مداهمات وعمليات تفتيش وتمشيط للمناطق التي يشتبه بتواجد عناصر تنظيم داعش الإرهابي فيها.وبين المصدر أن العملية تجري بشكل منظم، وبتعاون كبير من المجموعات المحلية والأهلية، بهدف اجتثاث الوجود "الداعشي" في الحي، وإعادة الاستقرار لمناطق حي طريق السد وأحياء درعا البلد والمخيمات.وقبل أيام، قام مسلحو التنظيم بعملية تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف أحد المنازل في حي الأربعين الملاصق لمنطقة طريق السد بمنطقة درعا البلد، ما أدى إلى وقوع ضحايا ومصابين من المدنيين في المنزل ومحيطه.

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أخبار سوريا اليوم