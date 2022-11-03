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https://sputnikarabic.ae/20221103/أهم-قرارات-إعلان-الجزائر-الصادر-عن-القمة-العربية-1069781702.html
أهم قرارات إعلان الجزائر الصادر عن القمة العربية
أهم قرارات إعلان الجزائر الصادر عن القمة العربية
أكدت القمة العربية التي اختتمت أعمالها بـ"إعلان الجزائر" على تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T09:11+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أهم قرارات إعلان الجزائر الصادر عن القمة العربية

09:11 GMT 03.11.2022
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أكدت القمة العربية التي اختتمت أعمالها بـ"إعلان الجزائر" على تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك ضرورة العمل الجماعي.
أهم قرارات إعلان الجزائر الصادر عن القمة العربية - سبوتنيك عربي
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