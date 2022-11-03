https://sputnikarabic.ae/20221103/أهم-قرارات-إعلان-الجزائر-الصادر-عن-القمة-العربية-1069781702.html
أهم قرارات إعلان الجزائر الصادر عن القمة العربية
أهم قرارات إعلان الجزائر الصادر عن القمة العربية
أكدت القمة العربية التي اختتمت أعمالها بـ"إعلان الجزائر" على تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T09:11+0000
2022-11-03T09:11+0000
2022-11-03T09:11+0000
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أهم قرارات إعلان الجزائر الصادر عن القمة العربية
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أكدت القمة العربية التي اختتمت أعمالها بـ"إعلان الجزائر" على تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك ضرورة العمل الجماعي.