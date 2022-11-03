https://sputnikarabic.ae/20221103/بوشيلين-يعلن-عن-عملية-تبادل-أكثر-من-100-أسير-مع-أوكرانيا-1069787530.html
بوشيلين يعلن عن عملية تبادل أكثر من 100 أسير مع أوكرانيا
بوشيلين يعلن عن عملية تبادل أكثر من 100 أسير مع أوكرانيا
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، عن إجراء عملية تبادل للأسرى مع الجانب الأوكراني شملت 107 أسيرا من كلا الجانبين. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T11:35+0000
2022-11-03T11:35+0000
2022-11-03T11:35+0000
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وكتب بوشيلين عبر قناته على "تلغرام": "اليوم سنستعيد 107 من مقاتلينا من السجون الأوكرانية. سنسلم أوكرانيا نفس العدد، وهم في الأساس من مقاتلي الجيش الأوكراني. من بين إجمالي المقاتلين المحررين هناك 65 شخصا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".وكشف بوشيلين، في 29 أكتوبر/تشرين الأول، عن عملية مشابهة، حيث تم تبادل 50 أسيرا مع نظام كييف.وكتب بوشيلين عبر قناته على "تلغرام": "اليوم يجري تبادل آخر مع كييف وفقًا لصيغة 50 مقابل 50، نسلم أوكرانيا بشكل رئيسي أسرى من القوات الأوكرانية، ويتم إطلاق سراح مقاتلينا الخمسين".وأضاف: "من بينهم سبعة أشخاص من جمهورية دونيتسك الشعبية، واثنان من جمهورية لوغانسك الشعبية، نحن ننتظر عودة الرجال إلى وطنهم".
https://sputnikarabic.ae/20221017/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-110-مواطنا-روسيا-من-الأسر-الأوكراني-1069148556.html
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
بوشيلين يعلن عن عملية تبادل أكثر من 100 أسير مع أوكرانيا
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، عن إجراء عملية تبادل للأسرى مع الجانب الأوكراني شملت 107 أسيرا من كلا الجانبين.
دونيتسك - سبوتنيك. وكتب بوشيلين عبر قناته على "تلغرام
": "اليوم سنستعيد 107 من مقاتلينا من السجون الأوكرانية. سنسلم أوكرانيا نفس العدد، وهم في الأساس من مقاتلي الجيش الأوكراني. من بين إجمالي المقاتلين المحررين هناك 65 شخصا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".
وكشف بوشيلين، في 29 أكتوبر/تشرين الأول، عن عملية مشابهة، حيث تم تبادل 50 أسيرا مع نظام كييف.
وكتب بوشيلين عبر قناته على "تلغرام
": "اليوم يجري تبادل آخر مع كييف وفقًا لصيغة 50 مقابل 50، نسلم أوكرانيا بشكل رئيسي أسرى من القوات الأوكرانية، ويتم إطلاق سراح مقاتلينا الخمسين".
وأضاف: "من بينهم سبعة أشخاص من جمهورية دونيتسك الشعبية، واثنان من جمهورية لوغانسك الشعبية، نحن ننتظر عودة الرجال إلى وطنهم".