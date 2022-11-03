https://sputnikarabic.ae/20221103/لاعب-برشلونة-بيكيه-يعلن-اعتزاله-كرة-القدم-1069804599.html
لاعب برشلونة بيكيه يعلن اعتزاله كرة القدم
لاعب برشلونة بيكيه يعلن اعتزاله كرة القدم
أعلن نجم نادي برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة رياضية حافلة بالبطولات. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T19:17+0000
2022-11-03T19:17+0000
2022-11-03T19:17+0000
نادي برشلونة
مجتمع
رياضة
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وأشار بيكيه (35 عاما) في مقطع مصور له نشره على "تويتر" إلى أن مباراة يوم السبت المقبل ضد الميريا "ستكون الأخيرة له في كامب نو".ويظهر بيكيه في مقطع الفيديو وهو يشاهد صورا لنفسه في مراحل عمرية مختلفة، ما بين وهو صبي صغير يرتدي قميص نادي أحلامه "برشلونة"، أو وهو يتعرض للمطاردة من جانب معجبيه بعد إهدائه لهم توقيعه، ثم يقول لجماهيره: "أردت أن أخبركم أنني قررت أن اللحظة قد حانت لإنهاء هذه الرحلة".وختم جيرارد بيكيه حديثه قائلا: "سأعود عاجلا أم آجلا".فاز مدافع برشلونة المخضرم بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا: نادي برشلونة، وكأس العالم عام 2010، و"يورو 2012" مع إسبانيا.ووصل بيكيه إلى كامب نو وهو في سن العاشرة من عمره، وغادر مدينته الأصلية إلى أكاديمية مانشستر يونايتد في عام 2004، وفاز بأول لقب في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدير الفني آنذاك، أليكس فيرغسون، في عام 2008.بعد ذلك، عاد بيكيه إلى كاتالونيا، وساعد نادي برشلونة في الحصول على 8 ألقاب في الدوري الإسباني، و7 ألقاب في كأس الملك، و3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا في أعوام 2009 و2011 و2015.يشار إلى أن عام 2022 شهد أيضا انفصال جيرارد بيكيه عن صديقته المغنية الكولومبية شاكيرا، بعد علاقة استمرت سنوات طويلة، وأثمرت عن طفلين، هما ساشا وميلان.وأصدرت شاكيرا في شهر يونيو/ حزيران بيانا نشرته صحيفة "ديلي ستار"، قالت فيه: "نأسف لتأكيد انفصالنا من أجل مصلحة أطفالنا، الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب من الجميع احترام خصوصيتهم، شكرا لتفهمكم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي برشلونة, مجتمع, رياضة
نادي برشلونة, مجتمع, رياضة
لاعب برشلونة بيكيه يعلن اعتزاله كرة القدم
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أعلن نجم نادي برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة رياضية حافلة بالبطولات.
وأشار بيكيه (35 عاما) في مقطع مصور له نشره على "تويتر" إلى أن مباراة يوم السبت المقبل ضد الميريا "ستكون الأخيرة له في كامب نو".
ويظهر بيكيه في مقطع الفيديو وهو يشاهد صورا لنفسه في مراحل عمرية مختلفة، ما بين وهو صبي صغير يرتدي قميص نادي أحلامه "برشلونة"، أو وهو يتعرض للمطاردة من جانب معجبيه بعد إهدائه لهم توقيعه، ثم يقول لجماهيره: "أردت أن أخبركم أنني قررت أن اللحظة قد حانت لإنهاء هذه الرحلة".
وأضاف "لا يوجد فريق آخر بعد برشلونة، سأصبح مشجعا عظيما، وسأدعم الفريق وأنقل إلى ابني حبي لبرشلونة".
وختم جيرارد بيكيه حديثه قائلا: "سأعود عاجلا أم آجلا".
فاز مدافع برشلونة المخضرم بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا: نادي برشلونة، وكأس العالم عام 2010، و"يورو 2012" مع إسبانيا.
ووصل بيكيه إلى كامب نو وهو في سن العاشرة من عمره، وغادر مدينته الأصلية إلى أكاديمية مانشستر يونايتد في عام 2004، وفاز بأول لقب في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدير الفني آنذاك، أليكس فيرغسون، في عام 2008.
بعد ذلك، عاد بيكيه إلى كاتالونيا، وساعد نادي برشلونة في الحصول على 8 ألقاب في الدوري الإسباني، و7 ألقاب في كأس الملك، و3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا في أعوام 2009 و2011 و2015.
يشار إلى أن عام 2022 شهد أيضا انفصال جيرارد بيكيه عن صديقته المغنية الكولومبية شاكيرا
، بعد علاقة استمرت سنوات طويلة، وأثمرت عن طفلين، هما ساشا وميلان.
وأصدرت شاكيرا في شهر يونيو/ حزيران بيانا نشرته صحيفة "ديلي ستار"
، قالت فيه: "نأسف لتأكيد انفصالنا من أجل مصلحة أطفالنا، الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب من الجميع احترام خصوصيتهم، شكرا لتفهمكم".