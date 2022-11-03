https://sputnikarabic.ae/20221103/لاعب-برشلونة-بيكيه-يعلن-اعتزاله-كرة-القدم-1069804599.html

لاعب برشلونة بيكيه يعلن اعتزاله كرة القدم

لاعب برشلونة بيكيه يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن نجم نادي برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة رياضية ‏حافلة بالبطولات.‏ 03.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-03T19:17+0000

2022-11-03T19:17+0000

2022-11-03T19:17+0000

نادي برشلونة

مجتمع

رياضة

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وأشار بيكيه (35 عاما) في مقطع مصور له نشره على "تويتر" إلى أن مباراة يوم السبت المقبل ضد الميريا "ستكون الأخيرة له في كامب نو".ويظهر بيكيه في مقطع الفيديو وهو يشاهد صورا لنفسه في مراحل عمرية مختلفة، ما بين وهو صبي صغير يرتدي قميص نادي أحلامه "برشلونة"، أو وهو يتعرض للمطاردة من جانب معجبيه بعد إهدائه لهم توقيعه، ثم يقول لجماهيره: "أردت أن أخبركم أنني قررت أن اللحظة قد حانت لإنهاء هذه الرحلة".وختم جيرارد بيكيه حديثه قائلا: "سأعود عاجلا أم آجلا".فاز مدافع برشلونة المخضرم بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا: نادي برشلونة، وكأس العالم عام 2010، و"يورو 2012" مع إسبانيا.ووصل بيكيه إلى كامب نو وهو في سن العاشرة من عمره، وغادر مدينته الأصلية إلى أكاديمية مانشستر يونايتد في عام 2004، وفاز بأول لقب في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدير الفني آنذاك، أليكس فيرغسون، في عام 2008.بعد ذلك، عاد بيكيه إلى كاتالونيا، وساعد نادي برشلونة في الحصول على 8 ألقاب في الدوري الإسباني، و7 ألقاب في كأس الملك، و3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا في أعوام 2009 و2011 و2015.يشار إلى أن عام 2022 شهد أيضا انفصال جيرارد بيكيه عن صديقته المغنية الكولومبية شاكيرا، بعد علاقة استمرت سنوات طويلة، وأثمرت عن طفلين، هما ساشا وميلان.وأصدرت شاكيرا في شهر يونيو/ حزيران بيانا نشرته صحيفة "ديلي ستار"، قالت فيه: "نأسف لتأكيد انفصالنا من أجل مصلحة أطفالنا، الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب من الجميع احترام خصوصيتهم، شكرا لتفهمكم".

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نادي برشلونة, مجتمع, رياضة