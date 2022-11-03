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https://sputnikarabic.ae/20221103/مبابي-يحطم-رقما-قياسيا-كان-مسجلا-باسم-ميسي-في-دوري-الأبطال-1069779109.html
مبابي يحطم رقما قياسيا كان مسجلا باسم ميسي في دوري الأبطال
مبابي يحطم رقما قياسيا كان مسجلا باسم ميسي في دوري الأبطال
تجاوز مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي الرقم القياسي لليونيل ميسي ليصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل إلى 40 هدفا. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T08:42+0000
2022-11-03T08:42+0000
رياضة
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وفاز باريس سان جيرمان على يوفنتوس 2-1، يوم الأربعاء، وسجل مبابي هدفا بعد تمريرة من ميسي.وبتسجيله للهدف، وصل مبابي للهدف رقم 40 في بطولة دوري الأبطال، ليصبح أصغر لاعب في البطولة يصل إلى هذا العدد من الأهداف، بعمر 23 عاما و317 يوما في وقت المباراة أمام يوفنتوس.يذكر أن ميسي بلغ هذا العدد من الأهداف في البطولة وهو بعمر 24 عاما و130 يوما.
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رياضة
رياضة

مبابي يحطم رقما قياسيا كان مسجلا باسم ميسي في دوري الأبطال

08:42 GMT 03.11.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFEالفرنسي كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان
الفرنسي كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
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تجاوز مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي الرقم القياسي لليونيل ميسي ليصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل إلى 40 هدفا.
وفاز باريس سان جيرمان على يوفنتوس 2-1، يوم الأربعاء، وسجل مبابي هدفا بعد تمريرة من ميسي.
وبتسجيله للهدف، وصل مبابي للهدف رقم 40 في بطولة دوري الأبطال، ليصبح أصغر لاعب في البطولة يصل إلى هذا العدد من الأهداف، بعمر 23 عاما و317 يوما في وقت المباراة أمام يوفنتوس.
يذكر أن ميسي بلغ هذا العدد من الأهداف في البطولة وهو بعمر 24 عاما و130 يوما.
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