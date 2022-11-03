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مصر تطالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأن يرتكز عمله على الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية
مصر تطالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأن يرتكز عمله على الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية
طالبت مصر الأمم المتحدة أن يرتكز عمل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على أساس الحياد، والموضوعية. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T08:40+0000
2022-11-03T08:40+0000
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وبحسب "بوابة الأهرام" المصرية، جدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لتناول التقرير السنوي للمجلس، مطالبة مصر بأن "يرتكز عمل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على أساس الحياد، والموضوعية، وعدم الانتقائية مع إعلاء التعاون والحوار البنّاء بين الدول".وفي كلمته، أعرب مندوب مصر عن "القلق إزاء الاستقطاب الذي بات يؤثر بالسلب على عمل المجلس".وأضاف أن "آلية الاستعراض الدوري الشامل تعد هي الوحيدة المعنية بمراجعة حالة حقوق الإنسان في كافة الدول على أساس من المساواة والموضوعية وعدم التسييس وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
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مصر, أخبار مصر الآن, حقوق الإنسان, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, حقوق الإنسان, العالم العربي

مصر تطالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأن يرتكز عمله على الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية

08:40 GMT 03.11.2022
© Sputnik . Ashraf Kamalمصر ـ وزارة الخارجية
مصر ـ وزارة الخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© Sputnik . Ashraf Kamal
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طالبت مصر الأمم المتحدة أن يرتكز عمل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على أساس الحياد، والموضوعية.
وبحسب "بوابة الأهرام" المصرية، جدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لتناول التقرير السنوي للمجلس، مطالبة مصر بأن "يرتكز عمل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على أساس الحياد، والموضوعية، وعدم الانتقائية مع إعلاء التعاون والحوار البنّاء بين الدول".
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وزير الخارجية المصري ووزير الدولة البريطاني لشمال إفريقيا يبحثان قضايا حقوق الإنسان
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وفي كلمته، أعرب مندوب مصر عن "القلق إزاء الاستقطاب الذي بات يؤثر بالسلب على عمل المجلس".
وأضاف أن "آلية الاستعراض الدوري الشامل تعد هي الوحيدة المعنية بمراجعة حالة حقوق الإنسان في كافة الدول على أساس من المساواة والموضوعية وعدم التسييس وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
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