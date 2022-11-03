https://sputnikarabic.ae/20221103/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يناقش-مع-سفير-المملكة-العربية-السعودية-التناقضات-في-منطقة-الخليج-العربي-1069790983.html
نائب وزير الخارجية الروسي يناقش مع سفير المملكة العربية السعودية التناقضات في منطقة الخليج العربي
نائب وزير الخارجية الروسي يناقش مع سفير المملكة العربية السعودية التناقضات في منطقة الخليج العربي
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو الوضع في منطقة الخليج العربي، خلال اجتماع اليوم الخميس، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا الاتحادية عبد... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T13:24+0000
2022-11-03T13:24+0000
2022-11-03T13:24+0000
أخبار السعودية اليوم
روسيا
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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "خلال المحادثة، تم تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة في جدول الأعمال الدولي والإقليمي، مع التركيز على الوضع في منطقة الخليج العربي والحاجة إلى استخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية للتغلب على التناقضات وإيجاد سبل لتعزيز أمن دول المنطقة".كما تطرق الطرفان أيضا إلى بعض القضايا العملية لبناء تعاون روسي سعودي متعدد الأوجه.في وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن ممثل مجلس الأمن القومي، أن الولايات المتحدة قلقة بشأن التهديدات الموجهة ضد السعودية من إيران، ومستعدة للرد إذا لزم الأمر، وهي على اتصال دائم من خلال القنوات العسكرية والاستخبارية مع السعودية. أدلى المتحدث باسم جهاز الأمن القومي بهذا التصريح بعد أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المملكة العربية السعودية تبادلت معلومات استخبارية مع الولايات المتحدة حول خطط إيران لمهاجمة أهداف في المملكة. وفي وقت لاحق، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر الكناني التقارير التي أفادت بأنه يجري الإعداد لهجوم على السعودية.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, روسيا
أخبار السعودية اليوم, روسيا
نائب وزير الخارجية الروسي يناقش مع سفير المملكة العربية السعودية التناقضات في منطقة الخليج العربي
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ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو الوضع في منطقة الخليج العربي، خلال اجتماع اليوم الخميس، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا الاتحادية عبد الرحمن بن سليمان الأحمد.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "خلال المحادثة، تم تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة في جدول الأعمال الدولي والإقليمي، مع التركيز على الوضع في منطقة الخليج العربي والحاجة إلى استخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية للتغلب على التناقضات وإيجاد سبل لتعزيز أمن دول المنطقة".
كما تطرق الطرفان أيضا إلى بعض القضايا العملية لبناء تعاون روسي سعودي متعدد الأوجه.
في وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن ممثل مجلس الأمن القومي، أن الولايات المتحدة قلقة بشأن التهديدات الموجهة ضد السعودية من إيران، ومستعدة للرد إذا لزم الأمر، وهي على اتصال دائم من خلال القنوات العسكرية والاستخبارية مع السعودية. أدلى المتحدث باسم جهاز الأمن القومي بهذا التصريح بعد أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المملكة العربية السعودية تبادلت معلومات استخبارية مع الولايات المتحدة حول خطط إيران لمهاجمة أهداف في المملكة. وفي وقت لاحق، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر الكناني التقارير التي أفادت بأنه يجري الإعداد لهجوم على السعودية.