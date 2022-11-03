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https://sputnikarabic.ae/20221103/وزير-الخارجية-الأردني-يؤكد-أن-الوجود-الروسي-في-جنوب-سوريا-عامل-استقرار-1069780553.html
وزير الخارجية الأردني يؤكد أن الوجود الروسي جنوبي سوريا عامل استقرار
وزير الخارجية الأردني يؤكد أن الوجود الروسي جنوبي سوريا عامل استقرار
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، أن الأردن يرى التواجد الروسي جنوبي سوريا يمثل عامل استقرار في ظل الظروف الحالية التي تشهدها سوريا. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T08:59+0000
2022-11-03T09:09+0000
أخبار الأردن
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وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في العاصمة الأردنية عمّان: "التواجد الروسي في الجنوب السوري هو عامل استقرار في هذه الظروف التي يبقى فيها الحل السياسي هدفا لم يتحقق بعد".وأضاف الصفدي أن المملكة الأردنية ستستمر في حماية أمنها الوطني، في ظل استمرار عدم استقرار الوضع في جنوب سوريا.ولفت الصفدي إلى أن المباحثات مع لافروف تناولت الجهود السياسية الرامية للتوصل إلى حل للأزمة السورية بما يحفظ وحدة وسيادة سوريا ويخلّصها من خطر الإرهاب.
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أخبار الأردن
أخبار الأردن

وزير الخارجية الأردني يؤكد أن الوجود الروسي جنوبي سوريا عامل استقرار

08:59 GMT 03.11.2022 (تم التحديث: 09:09 GMT 03.11.2022)
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، أن الأردن يرى التواجد الروسي جنوبي سوريا يمثل عامل استقرار في ظل الظروف الحالية التي تشهدها سوريا.
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في العاصمة الأردنية عمّان: "التواجد الروسي في الجنوب السوري هو عامل استقرار في هذه الظروف التي يبقى فيها الحل السياسي هدفا لم يتحقق بعد".
وأضاف الصفدي أن المملكة الأردنية ستستمر في حماية أمنها الوطني، في ظل استمرار عدم استقرار الوضع في جنوب سوريا.
ولفت الصفدي إلى أن المباحثات مع لافروف تناولت الجهود السياسية الرامية للتوصل إلى حل للأزمة السورية بما يحفظ وحدة وسيادة سوريا ويخلّصها من خطر الإرهاب.
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