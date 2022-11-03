https://sputnikarabic.ae/20221103/ولي-العهد-السعودي-يعلن-إطلاق-أول-علامة-تجارية-في-المملكة-لإنتاج-السيارات-الكهربائية-1069799928.html
ولي العهد السعودي يعلن إطلاق أول علامة تجارية في المملكة لإنتاج السيارات الكهربائية
ولي العهد السعودي يعلن إطلاق أول علامة تجارية في المملكة لإنتاج السيارات الكهربائية
أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، عن إطلاق أول علامة تجارية سعودية لإنتاج السيارات الكهربائية داخل المملكة، والتي تحمل اسم شركة... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T16:19+0000
2022-11-03T16:19+0000
2022-11-03T16:19+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
مجتمع
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وشركة "سير" هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة "فوكسكون، إذ ستحصل على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة "بي إم دبليو" لاستخدامها في تطوير السيارات، بينما ستتولى "فوكسكون" النظام الكهربائي للسيارات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وسيتم تصميم وتصنيع سيارات "سير" بالكامل داخل السعودية، وستخضع لفحص الجودة وفق أعلى المقاييس العالمية.ومن المتوقع أن تصل مساهمة "سير" في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال، وأن تجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد الوطني، وكذلك أن توفر 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، مع حلول عام 2034، بحسب "واس".ومن المقرر أن تكون سيارات شركة "سير" متاحة للبيع خلال عام 2025، وستشمل في طرازاتها السيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي، وسوف تضم في تقنياتها نظام "القيادة الذاتية".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, مجتمع
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, مجتمع
ولي العهد السعودي يعلن إطلاق أول علامة تجارية في المملكة لإنتاج السيارات الكهربائية
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أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، عن إطلاق أول علامة تجارية سعودية لإنتاج السيارات الكهربائية داخل المملكة، والتي تحمل اسم شركة "سير".
وشركة "سير" هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة "فوكسكون، إذ ستحصل على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة "بي إم دبليو" لاستخدامها في تطوير السيارات، بينما ستتولى "فوكسكون" النظام الكهربائي للسيارات، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية (واس).
وسيتم تصميم وتصنيع سيارات "سير" بالكامل داخل السعودية، وستخضع لفحص الجودة وفق أعلى المقاييس العالمية.
ومن المتوقع أن تصل مساهمة "سير" في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال، وأن تجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد الوطني، وكذلك أن توفر 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، مع حلول عام 2034، بحسب "واس".
ومن المقرر أن تكون سيارات شركة "سير" متاحة للبيع خلال عام 2025، وستشمل في طرازاتها السيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي، وسوف تضم في تقنياتها نظام "القيادة الذاتية".