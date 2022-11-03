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https://sputnikarabic.ae/20221103/-إحصائية-محرجة-لكريستيانو-رونالدو-مع-مانشستر-يونايتد-1069780458.html
إحصائية محرجة لكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد
إحصائية محرجة لكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد
أشارت إحصائية عن أرقام صادمة تتعلق بمشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد، مما يعزز من قرار المدرب الهولندي تن هاغ في إبعاده عن التشكيلة. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T09:00+0000
2022-11-03T09:00+0000
رياضة
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وبحسب الإحصائية التي نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن نتائج مانشستر يونايتد تكون أفضل كثيرا في المباريات التي يغيب فيها البرتغالي عن الفريق.وخسر مانشستر يونايتد مباراة وحيدة فقط من أصل ثمانية في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما لا يشارك كريستيانو رونالدو من البداية، أو حتى عندما لا يلعب نهائيا.فيما تمكن الفريق الإنجليزي من الفوز في مباراة واحدة من أصل ثلاث، بدأ فيها البرتغالي في التشكيلة الرئيسية، وكان الفوز على ويست هام يونايتد بنتيجة 1-0.وسجّل رونالدو 3 أهداف فقط، في 14 مباراة مع مانشستر يونايتد، في جميع البطولات في الموسم الكروي الجديد 2022-2023.
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رياضة
رياضة

إحصائية محرجة لكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

09:00 GMT 03.11.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRKالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRK
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أشارت إحصائية عن أرقام صادمة تتعلق بمشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد، مما يعزز من قرار المدرب الهولندي تن هاغ في إبعاده عن التشكيلة.
وبحسب الإحصائية التي نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن نتائج مانشستر يونايتد تكون أفضل كثيرا في المباريات التي يغيب فيها البرتغالي عن الفريق.
وخسر مانشستر يونايتد مباراة وحيدة فقط من أصل ثمانية في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما لا يشارك كريستيانو رونالدو من البداية، أو حتى عندما لا يلعب نهائيا.
فيما تمكن الفريق الإنجليزي من الفوز في مباراة واحدة من أصل ثلاث، بدأ فيها البرتغالي في التشكيلة الرئيسية، وكان الفوز على ويست هام يونايتد بنتيجة 1-0.
وسجّل رونالدو 3 أهداف فقط، في 14 مباراة مع مانشستر يونايتد، في جميع البطولات في الموسم الكروي الجديد 2022-2023.
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