https://sputnikarabic.ae/20221104/ألمان-يخمنون-سبب-عدم-رغبة-زيلينسكي-في-لقاء-بوتين-1069810883.html

ألمان يخمنون سبب عدم رغبة زيلينسكي في لقاء بوتين

ألمان يخمنون سبب عدم رغبة زيلينسكي في لقاء بوتين

انتقد قراء مجلة "شبيغل" الألمانية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي قال إنه لن يحضر قمة مجموعة العشرين إذا حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T07:14+0000

2022-11-04T07:14+0000

2022-11-04T07:14+0000

زيلينسكي

أخبار أوكرانيا

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فالكثيرون يرون أن زيلينسكي ببساطة "يفتقر إلى الشجاعة".وكتب أحد المستخدمين: "يرتكب زيلينسكي خطأ. قد يؤدي لقاؤه مع بوتين وبايدن إلى إنهاء الحرب وإنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح".وقال معلق آخر: "من الواضح أنه يخشى لقاء شخصيا مع بوتين، حيث سيكون من الصعب عليه تبرير إهاناته لروسيا".وسأل قارئ آخر: "إنذارات زيلينسكي مضحكة. أوكرانيا دولة مفلسة ومن غير المرجح أن تكون قادرة على دخول مجموعة العشرين، في حين أن روسيا هي واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم. من يجب أن يملي الشروط هنا؟".قال مستخدم رابع: "إنه يفتقر إلى الشجاعة للقاء بوتين. إنه أمر مفهوم. بعد الكثير من الإهانات ضد بوتين والروس".قال المعلق الخامس: "بالطبع، من حق زيلينسكي ألا يأتي، لكن مثل هذه التصريحات تظهر أنه بحاجة إلى أن يكبر أكثر قليلاً".وخلص الكثير من القراء إلى القول: "فتى لديه أوهام العظمة. الحروب لا تنتهي في ساحة المعركة، بل على طاولة المفاوضات. لقد كان الأمر دائمًا على هذا النحو. يجب أن يفهم زيلينسكي هذا".

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زيلينسكي, أخبار أوكرانيا