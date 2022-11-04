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https://sputnikarabic.ae/20221104/أوكرانيا-تقصف-قرية-في-بيلغورود-الروسية-1069821682.html
أوكرانيا تقصف قرية في بيلغورود الروسية
أوكرانيا تقصف قرية في بيلغورود الروسية
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عن قصف من جانب أوكرانيا لقرية أوكتيابرسكي في بيلغورود. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T09:46+0000
2022-11-04T09:46+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب غلادكوف على تلغرام: "تعرضت قرية أوكتيابرسكي في مقاطعة بيلغورود للقصف. ولم تقع إصابات".تتعرض أراضي مقاطعة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا بشكل متكرر للقصف من الجانب الأوكراني منذ 24 فبراير/شباط. هناك إصابات ودمار. في هذا الصدد، منذ 11 أبريل/نيسان، تم وضع مستوى "أصفر" (مرتفع) من التهديد الإرهابي في المنطقة. تم فرض حالة الطوارئ في عدد من المناطق.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تقصف قرية في بيلغورود الروسية

09:46 GMT 04.11.2022
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف الطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
تداعيات قصف الطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عن قصف من جانب أوكرانيا لقرية أوكتيابرسكي في بيلغورود.
وكتب غلادكوف على تلغرام: "تعرضت قرية أوكتيابرسكي في مقاطعة بيلغورود للقصف. ولم تقع إصابات".
تتعرض أراضي مقاطعة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا بشكل متكرر للقصف من الجانب الأوكراني منذ 24 فبراير/شباط. هناك إصابات ودمار. في هذا الصدد، منذ 11 أبريل/نيسان، تم وضع مستوى "أصفر" (مرتفع) من التهديد الإرهابي في المنطقة. تم فرض حالة الطوارئ في عدد من المناطق.
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