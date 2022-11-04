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https://sputnikarabic.ae/20221104/الرئيس-الصيني-يحث-على-سرعة-إقامة-اتصال-مباشر-لحل-الأزمة-في-أوكرانيا-1069821119.html
الرئيس الصيني يحث على سرعة إقامة اتصال مباشر لحل الأزمة في أوكرانيا
الرئيس الصيني يحث على سرعة إقامة اتصال مباشر لحل الأزمة في أوكرانيا
ناقش الرئيس الصيني شي جين بينغ والمستشار الألماني أولاف شولتز الأزمة الأوكرانية في اجتماع عقد في بكين، وأشار الزعيم الصيني إلى الحاجة إلى دعم جميع الجهود من... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T09:10+0000
2022-11-04T09:10+0000
الصين
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة في بيان: "تبادل الزعيمان أيضا وجهات النظر بشأن الأزمة الأوكرانية. وأشار شي جين بينغ إلى أن الصين تدعم الدور المهم لألمانيا والاتحاد الأوروبي في دفع محادثات السلام إلى الأمام والمساعدة في بناء هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام".وشدد شي جين بينغ على أنه "في ظل الظروف الحالية، ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم بشكل مشترك جميع الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية سلميا وأن يدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة العقلانية وضبط النفس، وإقامة اتصال مباشر في أقرب وقت ممكن وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات".
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الصين, أخبار أوكرانيا
الصين, أخبار أوكرانيا

الرئيس الصيني يحث على سرعة إقامة اتصال مباشر لحل الأزمة في أوكرانيا

09:10 GMT 04.11.2022
© AP Photo / Andy Wongشي جين بينغ بعد انتخابه أمينًا عامًا للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة
شي جين بينغ بعد انتخابه أمينًا عامًا للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Andy Wong
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ناقش الرئيس الصيني شي جين بينغ والمستشار الألماني أولاف شولتز الأزمة الأوكرانية في اجتماع عقد في بكين، وأشار الزعيم الصيني إلى الحاجة إلى دعم جميع الجهود من أجل تسوية سلمية وإقامة اتصال مباشر لحلها، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، في أعقاب المحادثات.
وقالت الوزارة في بيان: "تبادل الزعيمان أيضا وجهات النظر بشأن الأزمة الأوكرانية. وأشار شي جين بينغ إلى أن الصين تدعم الدور المهم لألمانيا والاتحاد الأوروبي في دفع محادثات السلام إلى الأمام والمساعدة في بناء هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام".
وشدد شي جين بينغ على أنه "في ظل الظروف الحالية، ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم بشكل مشترك جميع الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية سلميا وأن يدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة العقلانية وضبط النفس، وإقامة اتصال مباشر في أقرب وقت ممكن وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات".
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