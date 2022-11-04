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https://sputnikarabic.ae/20221104/الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-يتفقون-على-معايير-وضع-سقف-لأسعار-النفط-الروسي-1069821817.html
الولايات المتحدة وحلفاؤها يتفقون على معايير وضع سقف لأسعار النفط الروسي
الولايات المتحدة وحلفاؤها يتفقون على معايير وضع سقف لأسعار النفط الروسي
توصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى اتفاق بشأن متى سيخضع النفط الروسي لسقف سعري محدد، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T10:01+0000
2022-11-04T10:01+0000
اقتصاد
بيع النفط
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وقالت المصادر للصحيفة: "قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها أن كل شحنة من النفط الروسي يتم شحنها عن طريق البحر ستخضع فقط لسقف سعر عند بيعها لأول مرة إلى مشترٍ على اليابسة، مما يعني أن تكرار بيع نفس النفط لن يخضع للقيود".وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد اقترحت، في وقت سابق، فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، ردًا على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.وقال الكرملين إنه سيتوقف عن بيع النفط لأي دولة تطبق السقف. وأكد نوفاك أن "فرض قيود على أسعار النفط الروسي" سيدمر السوق.وشدد على أن شركات النفط الروسية تستعد لفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط من روسيا، مشيرا إلى أن جميع الخطط تركز على الحفاظ على الإنتاج.من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن النفط الروسي الذي لن يذهب إلى أوروبا وسوف ينتقل إلى اتجاهات بديلة للبلدان التي تعمل وفقا لظروف السوق.
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اقتصاد, بيع النفط
اقتصاد, بيع النفط

الولايات المتحدة وحلفاؤها يتفقون على معايير وضع سقف لأسعار النفط الروسي

10:01 GMT 04.11.2022
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استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© Sputnik . Максим Богодвид
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توصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى اتفاق بشأن متى سيخضع النفط الروسي لسقف سعري محدد، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر.
وقالت المصادر للصحيفة: "قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها أن كل شحنة من النفط الروسي يتم شحنها عن طريق البحر ستخضع فقط لسقف سعر عند بيعها لأول مرة إلى مشترٍ على اليابسة، مما يعني أن تكرار بيع نفس النفط لن يخضع للقيود".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد اقترحت، في وقت سابق، فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، ردًا على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.
وقال الكرملين إنه سيتوقف عن بيع النفط لأي دولة تطبق السقف. وأكد نوفاك أن "فرض قيود على أسعار النفط الروسي" سيدمر السوق.
وشدد على أن شركات النفط الروسية تستعد لفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط من روسيا، مشيرا إلى أن جميع الخطط تركز على الحفاظ على الإنتاج.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن النفط الروسي الذي لن يذهب إلى أوروبا وسوف ينتقل إلى اتجاهات بديلة للبلدان التي تعمل وفقا لظروف السوق.
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