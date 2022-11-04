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https://sputnikarabic.ae/20221104/شيخ-الأزهر-يدعو-إلى-وقف-خطابات-الكراهية-بين-الشرق-والغرب-1069812561.html
شيخ الأزهر يدعو إلى وقف خطابات الكراهية بين الشرق والغرب
شيخ الأزهر يدعو إلى وقف خطابات الكراهية بين الشرق والغرب
دعا شيخ الأزهر ​أحمد الطيب​ في حفل اختتام "​ملتقى البحرين للحوار​"، اليوم الجمعة، إلى وقف خطابات الكراهية بين الشرق والغرب، مؤكدا أنهما بحاجة لبعضهما البعض. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T08:35+0000
2022-11-04T08:35+0000
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ورأى شيخ الأزهر، أن "الشرق والغرب بحاجة لبعضهما البعض، ويجب ألا نيأس من أن تستعيد العلاقات بين الطرفين صحتها".واعتبر الطيب أن "وثيقة الأخوة الإنسانية قدمت نموذجا للحوار وسلطت الضوء على أهمية العلاقة بين الشرق والغرب".ودعا إلى وقف الأزمة الروسية الأوكرانية، والجلوس إلى طاولة الحوار والمفاوضات، كما طالب بوقف خطابات الكراهية المتبادلة.وأكد شيخ الأزهر ​أن "سبب المآسي التي تشهدها بعض دول العالم هو غياب ضوابط العدالة الاجتماعية".جاء ذلك في ختام فعاليات ملتقى البحرين للحوار الذي ينعقد تحت عنوان "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" على مدار يومي 3 و4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.وحظي الملتقى برعاية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمشاركة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وعدد من الرموز وقادة وممثلي الأديان والثقافات حول العالم.وتضمن برنامج الملتقى عددا من الجلسات التي تتناول تعزيز التعايش العالمي والأخوة الإنسانية، والحوار والتعايش السلمي "إعلان البحرين نموذجا"، كما يتناول دور رجال وعلماء الأديان في معالجة تحديات العصر، وحوار الأديان وتحقيق السلم العالمي "وثيقة الأخوة الإنسانية نموذجا".
https://sputnikarabic.ae/20221103/انطلاق-ملتقى-البحرين-العالمي-للحوار-بمشاركة-بابا-الفاتيكان-وشيخ-الأزهر-1069773950.html
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البحرين, العالم العربي, العالم
البحرين, العالم العربي, العالم

شيخ الأزهر يدعو إلى وقف خطابات الكراهية بين الشرق والغرب

08:35 GMT 04.11.2022
© AFP 2022 / Vincenzo PINTOبابا الفاتيكان فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب في اجتماع بين الأديان في في أبو ظبي، في إطار زيارة رسمية للبابا إلى الإمارات العربية المتحدة، فبراير/ شباط 2019
بابا الفاتيكان فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب في اجتماع بين الأديان في في أبو ظبي، في إطار زيارة رسمية للبابا إلى الإمارات العربية المتحدة، فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022 / Vincenzo PINTO
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دعا شيخ الأزهر ​أحمد الطيب​ في حفل اختتام "​ملتقى البحرين للحوار​"، اليوم الجمعة، إلى وقف خطابات الكراهية بين الشرق والغرب، مؤكدا أنهما بحاجة لبعضهما البعض.
ورأى شيخ الأزهر، أن "الشرق والغرب بحاجة لبعضهما البعض، ويجب ألا نيأس من أن تستعيد العلاقات بين الطرفين صحتها".
واعتبر الطيب أن "وثيقة الأخوة الإنسانية قدمت نموذجا للحوار وسلطت الضوء على أهمية العلاقة بين الشرق والغرب".
ودعا إلى وقف الأزمة الروسية الأوكرانية، والجلوس إلى طاولة الحوار والمفاوضات، كما طالب بوقف خطابات الكراهية المتبادلة.
وأكد شيخ الأزهر ​أن "سبب المآسي التي تشهدها بعض دول العالم هو غياب ضوابط العدالة الاجتماعية".
ملتقى البحرين العالمي للحوار، 3 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
انطلاق ملتقى البحرين العالمي للحوار بمشاركة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر
أمس, 07:18 GMT
جاء ذلك في ختام فعاليات ملتقى البحرين للحوار الذي ينعقد تحت عنوان "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" على مدار يومي 3 و4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وحظي الملتقى برعاية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمشاركة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وعدد من الرموز وقادة وممثلي الأديان والثقافات حول العالم.
وتضمن برنامج الملتقى عددا من الجلسات التي تتناول تعزيز التعايش العالمي والأخوة الإنسانية، والحوار والتعايش السلمي "إعلان البحرين نموذجا"، كما يتناول دور رجال وعلماء الأديان في معالجة تحديات العصر، وحوار الأديان وتحقيق السلم العالمي "وثيقة الأخوة الإنسانية نموذجا".
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