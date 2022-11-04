https://sputnikarabic.ae/20221104/عالم-أمريكي-يعتقد-أن-فيروس-إيبولا-تسرب-من-مختبر-تموله-الولايات-المتحدة--1069826000.html

عالم أمريكي يعتقد أن فيروس "إيبولا" تسرب من مختبر تموله الولايات المتحدة

عالم أمريكي يعتقد أن فيروس "إيبولا" تسرب من مختبر تموله الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" نقلاً عن عالم أمريكي أن تفشي فيروس "إيبولا" عام 2014 في إفريقيا ربما كان بسبب تسرب الفيروس من مختبر تموله واشنطن في سيراليون. 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T11:31+0000

2022-11-04T11:31+0000

2022-11-04T11:31+0000

العالم

إيبولا

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وفقًا لعالم الفيروسات، جوناثان لاثام، والصحفي سام حسيني، قد يكون التسرب نتيجة "بحث روتيني" في مختبر في مدينة كينيما في سيراليون، والذي تلقى في ذلك الوقت أموالًا من الحكومة الأمريكية للعمل على حمى لاسا. وفقًا للعالم، نحن نتحدث عن مختبر فيه "مؤشرات مشكوك فيها للسلامة البيولوجية".قال لاثام والحسيني إن مشاكل تشخيص الفيروس في سيراليون أدت إلى سوء فهم أن تفشي المرض نشأ في غينيا، حيث كان الاختبار وتتبع الاتصال أكثر فعالية.وفقًا للبروفيسور البريطاني، بول هانتر، فإن تسرب الفيروس من المختبر أمر ممكن. وقال إن "العمل على فيروس إيبولا يتم في مختبرات بالمستوى الرابع من السلامة البيولوجية، لذا فإن التسرب من المختبر سيكون مستبعدًا للغاية، لكنه ممكن".وبحسب المنشور، يتمتع المختبر في كينيما بمستوى أمان حيوي من المستوى الثالث، مما يعني أنه يمكن إجراء العمل على مسببات الأمراض الخطيرة فيه. يدير المرفق الاتحاد الأمريكي غير الحكومي للحمى النزفية الفيروسية.مرض فيروس "إيبولا" هو عدوى فيروسية حادة تصيب البشر وبعض أنواع الحيوانات. تفشى وباء "إيبولا" في غرب إفريقيا في عام 2015 وأصاب ثلاثة بلدان بشكل رئيسي: غينيا وسيراليون وليبيريا. وبحسب منظمة الصحة العالمية، أصيب 28.6 ألف شخص بفيروس "إيبولا" خلال الوباء الكبير الأخير، وتوفي أكثر من 11.3 ألف شخص.

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العالم, إيبولا