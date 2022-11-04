https://sputnikarabic.ae/20221104/كاليفورنيا-تواجه-تهديدا-صحيا-ثلاثيا-هذا-الشتاء-1069809102.html
كاليفورنيا تواجه تهديدا صحيا ثلاثيا هذا الشتاء
كاليفورنيا تواجه تهديدا صحيا ثلاثيا هذا الشتاء
ذكر موقع "كالماترز" الإخباري غير الحزبي أن ولاية كاليفورنيا في غرب الولايات المتحدة تواجه تهديدا صحيا هذا الشتاء يتمثل في ثلاثة فيروسات تنفسية هي الأنفلونزا... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T05:13+0000
2022-11-04T05:13+0000
2022-11-04T05:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأعلنت مقاطعة أورانغ في جنوب كاليفورنيا حالة الطوارئ الصحية العامة، يوم الاثنين، بسبب الفيروس المخلوي التنفسي، وهو سبب شائع للالتهاب الرئوي عند الأطفال، وقد أدى ذلك إلى تسجيل رقم قياسي في حالات الاستشفاء والزيارات اليومية لوحدات الطوارئ في المقاطعة، وفقا للتقرير. وحذر مسؤولو الصحة في مقاطعة سان دييغو، الواقعة أيضا في جنوب كاليفورنيا، الأسبوع الماضي من أن الزيادة الحادة في حالات الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي يمكن أن يكون لها "تأثير شديد على حياة الناس والموارد الطبية في المقاطعة في فصلي الخريف والشتاء". وتحسبا لموجة شتوية محتملة من الإصابات وحالات الاستشفاء، تخطط كاليفورنيا للانتظار حتى 28 فبراير/شباط عام 2023 لإنهاء حالة الطوارئ ضد كوفيد. وقال التقرير إن هذا الموعد قد يكون مبكرا جدا لأن موسم الإنفلونزا عادة ما يمتد حتى شهر مايو/أيار، حسب "شينخوا".
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
كاليفورنيا تواجه تهديدا صحيا ثلاثيا هذا الشتاء
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ذكر موقع "كالماترز" الإخباري غير الحزبي أن ولاية كاليفورنيا في غرب الولايات المتحدة تواجه تهديدا صحيا هذا الشتاء يتمثل في ثلاثة فيروسات تنفسية هي الأنفلونزا العادية والفيروس المخلوي التنفسي وكوفيد-19.
وأعلنت مقاطعة أورانغ في جنوب كاليفورنيا حالة الطوارئ الصحية العامة، يوم الاثنين، بسبب الفيروس المخلوي التنفسي، وهو سبب شائع للالتهاب الرئوي عند الأطفال، وقد أدى ذلك إلى تسجيل رقم قياسي في حالات الاستشفاء والزيارات اليومية لوحدات الطوارئ في المقاطعة، وفقا للتقرير.
وحذر مسؤولو الصحة في مقاطعة سان دييغو، الواقعة أيضا في جنوب كاليفورنيا، الأسبوع الماضي من أن الزيادة الحادة في حالات الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي يمكن أن يكون لها "تأثير شديد على حياة الناس والموارد الطبية في المقاطعة في فصلي الخريف والشتاء".
وتحسبا لموجة شتوية محتملة من الإصابات وحالات الاستشفاء، تخطط كاليفورنيا للانتظار حتى 28 فبراير/شباط عام 2023 لإنهاء حالة الطوارئ ضد كوفيد.
وقال التقرير إن هذا الموعد قد يكون مبكرا جدا لأن موسم الإنفلونزا عادة ما يمتد حتى شهر مايو/أيار، حسب "شينخوا".