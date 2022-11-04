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https://sputnikarabic.ae/20221104/مينسك-تتفق-مع-موسكو-على-إنشاء-كوكبة-من-الأقمار-الصناعية-1069828147.html
مينسك تتفق مع موسكو على إنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية
مينسك تتفق مع موسكو على إنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية
قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إنه قرر، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنشاء كوكبة مشتركة من الأقمار الصناعية. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T13:17+0000
2022-11-04T13:17+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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ووفقا له، فإن البيلاروسيين مستعدون لإرسال رائد فضاء إلى الفضاء في المستقبل القريب. أبلغت وكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا) أنه سيتم إنشاء كوكبة مشتركة من المركبات الفضائية مع روسيا.وأضاف لوكاشينكو أن المبادرة لن تستخدم فقط للأغراض العسكرية. حتى الآن، هناك قمر صناعي، يرى من ارتفاع 500-600 كيلومتر، جسما بحجم 35 سم. واختتم حديثه، قائلاً: "لذلك، فإننا نتخذ خطوات كبيرة هنا".في وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الروسية من احتمال توجيه ضربة للأقمار الصناعية الأمريكية المتورطة في الصراع في أوكرانيا. في الوقت نفسه، عرضت موسكو على الولايات المتحدة ودول أخرى في العالم الاتفاق على نزع السلاح من الفضاء الخارجي، ولكن على أساس المعاملة بالمثل.
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

مينسك تتفق مع موسكو على إنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية

13:17 GMT 04.11.2022
© Fotolia / Andrey Armyagovقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© Fotolia / Andrey Armyagov
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قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إنه قرر، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنشاء كوكبة مشتركة من الأقمار الصناعية.
ووفقا له، فإن البيلاروسيين مستعدون لإرسال رائد فضاء إلى الفضاء في المستقبل القريب. أبلغت وكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا) أنه سيتم إنشاء كوكبة مشتركة من المركبات الفضائية مع روسيا.
وأضاف لوكاشينكو أن المبادرة لن تستخدم فقط للأغراض العسكرية. حتى الآن، هناك قمر صناعي، يرى من ارتفاع 500-600 كيلومتر، جسما بحجم 35 سم. واختتم حديثه، قائلاً: "لذلك، فإننا نتخذ خطوات كبيرة هنا".
في وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الروسية من احتمال توجيه ضربة للأقمار الصناعية الأمريكية المتورطة في الصراع في أوكرانيا. في الوقت نفسه، عرضت موسكو على الولايات المتحدة ودول أخرى في العالم الاتفاق على نزع السلاح من الفضاء الخارجي، ولكن على أساس المعاملة بالمثل.
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