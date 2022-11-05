https://sputnikarabic.ae/20221105/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-تعطل-1300-محطة-ستارلينك-في-أوكرانيا-1069851694.html
إعلام أمريكي يكشف عن تعطل 1300 محطة لخدمات "ستارلينك" في أوكرانيا
إعلام أمريكي يكشف عن تعطل 1300 محطة لخدمات "ستارلينك" في أوكرانيا
توقفت 1300 محطة من محطات "ستارلينك" عن العمل بسبب مشاكل التمويل في أوكرانيا، حسبما نقلت "سي إن إن" عن مصدرين. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T10:15+0000
2022-11-05T10:15+0000
2022-11-05T10:21+0000
أخبار أوكرانيا
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وقالت المصادر، بحسب "سي إن إن"، إنه أصبح إيقاف تشغيل المحطات "مشكلة كبيرة" للمقاتلين الأوكرانيين، حيث كانت الأجهزة تزود المقاتلين بالاتصالات، مما أدى إلى تحسين وضعهم في ساحة المعركة.ذكرت شبكة "سي إن إن" لأول مرة أنه في سبتمبر/أيلول، أرسلت "سبيس إكس" (SpaceX) خطابًا إلى البنتاغون بشأن إنفاق ما يقرب من 100 مليون دولار لتمويل "ستارلينك" في أوكرانيا وأن الشركة لم تعد قادرة على القيام بذلك. طلبت في الرسالة من وزارة الدفاع تولي معظم التمويل للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي من المتوقع أن تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات شهريًا.بعد بضعة أيام، سحب إيلون ماسك الطلب، لكن المفاوضات بين "سبيس إكس" والبنتاغون "على قدم وساق"، وفقًا لمسؤول عسكري كبير.قال مسؤول كبير لشبكة "سي إن إن": "إن كل شخص في بنايتنا يعرف أننا سندفع لهم"، مضيفًا أن الوزارة تسعى للحصول على التزامات مكتوبة "لأننا قلقون من أن يغير رأيه".في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، أفاد الجنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن البنتاغون كان يناقش تزويد أوكرانيا باتصالات عبر الأقمار الصناعية، بما في ذلك مع شركة "سبيس إكس"، وهي شركة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك. في ذلك الوقت، لم تكن الوزارة جاهزة للإعلان عن أي صفقات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إعلام أمريكي يكشف عن تعطل 1300 محطة لخدمات "ستارلينك" في أوكرانيا
10:15 GMT 05.11.2022 (تم التحديث: 10:21 GMT 05.11.2022) تابعنا عبر
توقفت 1300 محطة من محطات "ستارلينك" عن العمل بسبب مشاكل التمويل في أوكرانيا، حسبما نقلت "سي إن إن" عن مصدرين.
وقالت المصادر، بحسب "سي إن إن"، إنه أصبح إيقاف تشغيل المحطات "مشكلة كبيرة" للمقاتلين الأوكرانيين
، حيث كانت الأجهزة تزود المقاتلين بالاتصالات، مما أدى إلى تحسين وضعهم في ساحة المعركة.
ذكرت شبكة "سي إن إن" لأول مرة أنه في سبتمبر/أيلول، أرسلت "سبيس إكس" (SpaceX) خطابًا إلى البنتاغون بشأن إنفاق ما يقرب من 100 مليون دولار لتمويل "ستارلينك" في أوكرانيا وأن الشركة لم تعد قادرة على القيام بذلك. طلبت في الرسالة من وزارة الدفاع تولي معظم التمويل للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي من المتوقع أن تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات شهريًا.
بعد بضعة أيام، سحب إيلون ماسك الطلب، لكن المفاوضات بين "سبيس إكس" والبنتاغون "على قدم وساق"، وفقًا لمسؤول عسكري كبير.
قال مسؤول كبير لشبكة "سي إن إن": "إن كل شخص في بنايتنا يعرف أننا سندفع لهم"، مضيفًا أن الوزارة تسعى للحصول على التزامات مكتوبة "لأننا قلقون من أن يغير رأيه".
في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، أفاد الجنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن البنتاغون كان يناقش تزويد أوكرانيا باتصالات عبر الأقمار الصناعية، بما في ذلك مع شركة "سبيس إكس"، وهي شركة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك. في ذلك الوقت، لم تكن الوزارة جاهزة للإعلان عن أي صفقات.