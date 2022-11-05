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https://sputnikarabic.ae/20221105/إنذار-بالغارات-الجوية-في-عدة-مناطق-في-أوكرانيا-1069850101.html
إنذار بالغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا
إنذار بالغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا
أطلقت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم السبت، إنذارات جوية في مختلف المناطق والمدن، وذلك تحذيرا من غارات جوية مرتقبة. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T08:13+0000
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وأعلنت وزارة الشؤون الرقمية الأوكرانية عن إطلاق إنذارات جوية في مختلف المقاطعات والمدن.وأضاف بيان الوزارة: "انطلقت إنذارات جوية اليوم صباحا وذلك بعد معلومات وأنباء عن غارات وصواريخ جديدة تستهدف مرافق مختلفة في البلاد".
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إنذار بالغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا

08:13 GMT 05.11.2022
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
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أطلقت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم السبت، إنذارات جوية في مختلف المناطق والمدن، وذلك تحذيرا من غارات جوية مرتقبة.
وأعلنت وزارة الشؤون الرقمية الأوكرانية عن إطلاق إنذارات جوية في مختلف المقاطعات والمدن.
وأضاف بيان الوزارة: "انطلقت إنذارات جوية اليوم صباحا وذلك بعد معلومات وأنباء عن غارات وصواريخ جديدة تستهدف مرافق مختلفة في البلاد".
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