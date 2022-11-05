https://sputnikarabic.ae/20221105/إنذار-بالغارات-الجوية-في-عدة-مناطق-في-أوكرانيا-1069850101.html
إنذار بالغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا
إنذار بالغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا
أطلقت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم السبت، إنذارات جوية في مختلف المناطق والمدن، وذلك تحذيرا من غارات جوية مرتقبة. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T08:13+0000
2022-11-05T08:13+0000
2022-11-05T08:13+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068836008_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_be1da0b1a4e57c9b47d2387264d2a088.jpg
وأعلنت وزارة الشؤون الرقمية الأوكرانية عن إطلاق إنذارات جوية في مختلف المقاطعات والمدن.وأضاف بيان الوزارة: "انطلقت إنذارات جوية اليوم صباحا وذلك بعد معلومات وأنباء عن غارات وصواريخ جديدة تستهدف مرافق مختلفة في البلاد".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068836008_180:0:828:486_1920x0_80_0_0_000e657f126dbb2639cea6e4177bfc9c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إنذار بالغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا
تابعنا عبر
أطلقت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم السبت، إنذارات جوية في مختلف المناطق والمدن، وذلك تحذيرا من غارات جوية مرتقبة.
وأعلنت وزارة الشؤون الرقمية الأوكرانية عن إطلاق إنذارات جوية في مختلف المقاطعات والمدن.
وأضاف بيان الوزارة: "انطلقت إنذارات جوية اليوم صباحا وذلك بعد معلومات وأنباء عن غارات وصواريخ جديدة تستهدف مرافق مختلفة في البلاد".