https://sputnikarabic.ae/20221105/إيران-تطلق-بنجاح-الصاروخ-قائم-100-الحامل-للأقمار-الصناعية-1069856299.html
إيران تطلق بنجاح الصاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية
إيران تطلق بنجاح الصاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية
أعلن الحرس الثوري الإيراني إجراء تجربة ناجحة لإطلاق الصاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T13:33+0000
2022-11-05T13:33+0000
2022-11-05T13:33+0000
العالم
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وأعلنت القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم السبت، أنه "اكتمل بنجاح اختبار الطيران للصاروخ قائم 100 الحامل للأقمار الصناعية بمحرك يعمل بالوقود الصلب".وأعلنت إيران في وقت سابق إطلاق القمر الصناعي "خيّام" بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.وبدأت إيران في أنشطة بحثية في هذا المجال في تسعينيات القرن الماضي، ثم بدأت في تصنيع أقمار صناعية مختلفة، وأسفرت الجهود عن إطلاق القمر الصناعي "خيام" مؤخرا، والذي سمي على اسم العالم الفارسي متعدد الثقافات في القرن الـ11.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إيران تطلق بنجاح الصاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية
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أعلن الحرس الثوري الإيراني إجراء تجربة ناجحة لإطلاق الصاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية.
وأعلنت القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم السبت، أنه "اكتمل بنجاح اختبار الطيران للصاروخ قائم 100 الحامل للأقمار الصناعية بمحرك يعمل بالوقود الصلب".
وأعلنت إيران في وقت سابق إطلاق القمر الصناعي "خيّام"
بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.
وبدأت إيران في أنشطة بحثية في هذا المجال في تسعينيات القرن الماضي، ثم بدأت في تصنيع أقمار صناعية مختلفة، وأسفرت الجهود عن إطلاق القمر الصناعي "خيام" مؤخرا، والذي سمي على اسم العالم الفارسي متعدد الثقافات في القرن الـ11.