https://sputnikarabic.ae/20221105/السفارة-الروسية-في-بغداد-تعلن-عن-إعداد-مذكرة-تعاون-بين-روسيا-والعراق-في-المجال-النووي-1069847473.html
السفارة الروسية في بغداد تعلن عن إعداد مذكرة تعاون بين روسيا والعراق في المجال النووي
السفارة الروسية في بغداد تعلن عن إعداد مذكرة تعاون بين روسيا والعراق في المجال النووي
أعلن المستشار الاقتصادي في السفارة الروسية في العراق، إيليا لوبوف، أن موسكو وبغداد تستعدان لتوقيع مذكرة تعاون في التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة والتطبيقات... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T06:04+0000
2022-11-05T06:04+0000
2022-11-05T06:06+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال لوبوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" إن "الاستعدادات جارية لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال استخدام التكنولوجيات النووية للأغراض السلمية"، مشيرًا إلى أن الطرفين يبحثان أيضًا التعاون في مجال التعليم في شكل قبول من الطلاب العراقيين للدراسة في الجامعات الروسية المتخصصة.ووفقا له، فإن العراق يبدي اهتماما تقليديا بالطاقة النووية الروسية، حيث استأنف الطرفان في إطار الاتفاقية الموقعة عام 1975 بشأن التعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية عملية التفاوض لإقامة شراكة في هذا المجال.وأضاف لوبوف: "تدرس روساتوم والوكالة العراقية للرقابة على المواد المشعة إمكانية تنفيذ مشاريع صغيرة في مجال إنشاء مفاعلات بحثية منخفضة الطاقة وكذلك تطبيق التقنيات النووية للأغراض السلمية في الطب والزراعة وتحلية المياه".وفي وقت سابق، قال ألكسندر كينشاك، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا مستعدة لتوريد منتجات النظائر للعراق ومساعدة بغداد في مجال الاستخدامات السلمية من الطاقة النووية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
السفارة الروسية في بغداد تعلن عن إعداد مذكرة تعاون بين روسيا والعراق في المجال النووي
06:04 GMT 05.11.2022 (تم التحديث: 06:06 GMT 05.11.2022) تابعنا عبر
أعلن المستشار الاقتصادي في السفارة الروسية في العراق، إيليا لوبوف، أن موسكو وبغداد تستعدان لتوقيع مذكرة تعاون في التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة والتطبيقات السلمية للتقنيات النووية.
وقال لوبوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" إن "الاستعدادات جارية لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال استخدام التكنولوجيات النووية للأغراض السلمية"، مشيرًا إلى أن الطرفين يبحثان أيضًا التعاون في مجال التعليم في شكل قبول من الطلاب العراقيين للدراسة في الجامعات الروسية المتخصصة.
ووفقا له، فإن العراق يبدي اهتماما تقليديا بالطاقة النووية الروسية، حيث استأنف الطرفان في إطار الاتفاقية الموقعة عام 1975 بشأن التعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية عملية التفاوض لإقامة شراكة في هذا المجال.
وأضاف لوبوف: "تدرس روساتوم والوكالة العراقية للرقابة على المواد المشعة إمكانية تنفيذ مشاريع صغيرة في مجال إنشاء مفاعلات بحثية منخفضة الطاقة وكذلك تطبيق التقنيات النووية للأغراض السلمية في الطب والزراعة وتحلية المياه".
وفي وقت سابق، قال ألكسندر كينشاك، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا مستعدة لتوريد منتجات النظائر للعراق ومساعدة بغداد في مجال الاستخدامات السلمية من الطاقة النووية.