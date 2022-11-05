https://sputnikarabic.ae/20221105/بضغط-غربي-أوكرانيا-تلغي-اجتماعا-مع-إيران-لبحث-مزاعم-تزويد-روسيا-بطائرات-مسيرة-1069850193.html

بضغط غربي... أوكرانيا تلغي اجتماعا مع إيران لبحث مزاعم تزويد روسيا بطائرات مسيرة

بضغط غربي... أوكرانيا تلغي اجتماعا مع إيران لبحث مزاعم تزويد روسيا بطائرات مسيرة

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن أوكرانيا ألغت اجتماعا كان مقررا مع بلاده قبل أسبوعين، لبحث مزاعم تزويد موسكو بطائرات مسيرة. 05.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-05T08:20+0000

2022-11-05T08:20+0000

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طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان في تصريحات متلفزة، اليوم السبت، إن الضغط الغربي وراء إلغاء الاجتماع، لرغبة ألمانيا ودول أوروبية فرض عقوبات على طهران بحجة المسيرات.وأضاف: "أخبرنا وزير الخارجية الأوكراني أنه إذا كان لديكم وثائق بأن روسيا استخدمت المسيرات الإيرانية في أوكرانيا فلتسلمونا إياها".وأوضح أن "السبب هو أن الجانب الغربي وخاصة ألمانيا قالت للجانب الأوكراني: نحن نريد فرض عقوبات على إيران بحجة المسيرات الإيرانية وأنتم تريدون احتساء القهوة مع الإيرانيين". وأشار إلى أن "إيران قدمت لروسيا عددا قليلا من الطائرات المسيرة قبل الأزمة الأوكرانية".وكان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا قد كرر في وقت سابق، مزاعم كييف حول إرسال طائرات مسيرة وأسلحة من إيران إلى روسيا لاستخدامها في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وهدد طهران برد "قاس" حسب زعمه.وتعقيبا على هذه التصريحات، أكدت طهران أمس الجمعة أنها ملتزمة بالحياد النشط تجاه الأزمة في أوكرانيا.وقالت إن التصريحات الانفعالية والاتهامات التي لا أساس لها لن تساعد في حل الأزمة الأوكرانية.وأضافت أنه "بدلا من عملية التلويح بالكلام وتوجيه اتهامات كاذبة ضد إيران، ينبغي لمسؤولي أوكرانيا الرد على اقتراحاتنا البناءة لعقد اجتماع ثنائي لإظهار إثباتهم على ادعاءاتهم".كما أشارت إيران إلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها لإيجاد حل سلمي للأزمة، نافية مرة أخرى إرسال أي أسلحة لاستخدامها في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221104/إيران-تنتقد-تصريحات-وزير-الخارجية-الأوكراني-وتوجه-له-نصيحة-1069810162.html

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