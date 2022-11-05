ظهور القاذفة الاستراتيجية الصينية الجديدة بترسانة صورايخ "صياد السفن" الباليستية... صور وفيديو
© AP Photo / Liu Ruiقاذفة قنابل صينية
© AP Photo / Liu Rui
ظهرت القاذفة الصينية الجديدة " H-6K"، المزودة بترسانة من الصواريخ الباليستية خلال فعاليات معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، أو معرض "تشوهاي" للطيران. حيث توقعت المصادر العسكرية أن تكون القاذفة الجديدة واحدة من الطائرات الأساسية في سلاح الجوي الصيني التي من شأنها أن تضع بكين على رأس قائمة الدول المتصدرة في فئة السلاح الجوي.
ورصدت القاذفة الاستراتيجية "H-6K"، وهي عبارة عن تعديل لقاذفة "H-6" المجهزة بصواريخ باليستية، في مطار "تشوهاي" حيث حملت زوجا من الصواريخ الباليستية، والتي يُعتقد أنها من فئة " CM-401".
وبحسب صحيفة "ميلتاري واتش"، فقد جاءت القاذفة من فرقة القاذفات الثامنة التابعة لقيادة المسرح الجنوبي بجيش التحرير الشعبي الصيني.
وتعتبر القاذفة الاستراتيجية "H-6" هي الفئة الوحيدة من القاذفات التي تم إنتاجها بأعداد كبيرة في القرن الحادي والعشرين، وتم إدراجها ضمن الجيش الصيني بأعداد أكبر بكثير من أي فئة قاذفة أخرى مع أكثر من 270 قاذفة في الخدمة في الوقت الحالي.
🇷🇺💪🇨🇳— Гале (@Gale00000) November 4, 2022
Кина је на своје стратешке бомбардере H-6K ставила копије Руских балистичких ракета 9К720 "Искандер-М", према неким информацијама ово и јесте копија Искандера која се производи у Кини под лиценцом која је купљена од Руса. pic.twitter.com/iDwCWmTRfC
وتم تعديل الطائرة الجديدة بهدف تنفيذ عدد من الأدوار، تبدأ من دورها كمنصات للحرب الإلكترونية وصولا إلى دورها كقاذفات جوية معززة بصواريخ كروز "صياد السفن" وغيرها.
Should #India & #China ever come a full scale conflict we will likely see the H-6K launched to defeat our AD systems & hardened bases . Need to plan against this tech . https://t.co/lrBJGiYVMA— Ninjamonkey 🇮🇳 (@Aryan_warlord) November 3, 2022
وتوقعت مجلة "ميلتاري واتش" أن القاذفة الجديدة صُممت في المقام الأول "كصياد للسفن ولإطلاق صواريخ باليستية ضد أهداف سطحية كبيرة للعدو مثل المدمرات وحاملات الطائرات، مما يكمل ترسانة الصين القوية المتزايدة من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن التي تُطلق من الأرض".
🇨🇳#China #Zhuhai #中国 #USA #美国— BruteMarxist18 (@BruteMarxist18) November 4, 2022
A variety of planes have been spotted at the #Zhuhai Airshow.
Y-20 (Heavy transport), H-6k(bomber),
J-10C(4.5 Gen Fighter Jet),
K-J-500(AWACS),
and the Bayi (八一）Aerobatic team. pic.twitter.com/klrm3tTcqj
وذكرت مصادر رسمية في الصين أن هذه الصواريخ التي تحملها القاذفة قادرة أيضًا على الاشتباك مع أهداف أرضية، حيث قدرت بعض المصادر مواصفات الصاروخ " CM-401"، حيث يصل مدى الاشتباك إلى أكثر من 2000 كيلومتر وسرعة من 8 إلى 10 ماخ.