https://sputnikarabic.ae/20221105/مدرعات-يونانية-تحترق-في-سهوب-أوكرانيا-بينما-جزر-اليونان-غير-محمية-1069854474.html
مدرعات يونانية تحترق في سهوب أوكرانيا بينما جزر اليونان غير محمية
مدرعات يونانية تحترق في سهوب أوكرانيا بينما جزر اليونان غير محمية
أفادت وسائل إعلام يونانية أن الجيش الروسي دمر خمس مدرعات يونانية من طراز بي إم بي-1 فور تسليمها إلى الجانب الأوكراني وإرسالها إلى دونباس. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T12:31+0000
2022-11-05T12:31+0000
2022-11-05T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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كتب موقع iskra.gr أن هذا حدث في 28 أكتوبر/تشرين الأول، عندما قمع الجيش الروسي هجوم القوات الأوكرانية في بيريستوفوي، مقاطعة خاركوف.وذكر الموقع أنه "نتيجة لذلك، قُتل أو جرح 150 جنديًا أوكرانيًا، ودُمرت دبابة واحدة وخمس مدرعات بي إم بي -1 وأربع ناقلات جند مدرعة وتسع شاحنات صغيرة".تم تدمير عربات قتال المشاة "اليونانية" بنيران المدفعية عيار 152 ملم وصواريخ كراسنوبول الموجهة.وقال الموقع: "نقل الأوكرانيون على الفور المركبات القتالية للمشاة اليونانية إلى خط المواجهة بسبب حالتها الممتازة ... كانت مركبات المشاة المدرعة اليونانية تشكل تعزيزات مهمة للأوكرانيين. (نُقلت سابقًا إلى أوكرانيا) تعمل راجمات الصواريخ الغربية اليونانية RM-70 بشكل رئيسي في منطقة خيرسون، ودُمرت اثنتان".تحترق "بي إم بي-1" اليونانية مثل المشاعل في سهوب أوكرانيا بدلاً من الدفاع عن الجزر اليونانية وفقًا لبوابة premews.gr.واعترف رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي أرسل أسلحة يونانية إلى زيلينسكي أن الجزر اليونانية، بعد انسحاب بي إم بي-1 منها، بقيت غير محمية، حيث لم يتم استبدالها.أخبر عميد متقاعد كان لديه يقود "بي إم بي" في جزيرة في شرق بحر إيجة أن الجيش كافح للحصول على قطع الغيار، ولكن ظهرت قطع الغيار على الفور عندما قرروا إرسال "بي إم بي" إلى أوكرانيا .وقال: "لقد بذلنا جهودًا خارقة لإبقائها في حالة عمل مثالية لتذهب بعد ذلك إلى زيلينسكي مجانًا. لم يكن لدينا بطاريات، وفعلنا كل شيء للحفاظ عليها في حالة جيدة، ولكن قبل سحب "بي إم بي" من القوات وإرسالها إلى أوكرانيا ظهرت بطريقة سحرية سيارتان بهما بطاريات واستبدلوا كل البطاريات القديمة".تنوي اليونان إرسال 40 عربة مشاة مدرعة من طراز بي إم بي إلى أوكرانيا حصلت عليها في عام 1994. بالاتفاق مع برلين، ستتلقى اليونان في المقابل عددًا مساويًا من المركبات القتالية المدرعة الألمانية الصنع من طراز ماردر. في 28 أكتوبر، حصلت اليونان على عشر مركبات ماردر 1أ3.قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إن اليونان بدأت في تسليم مدرعات "بي إم بي -1" إلى أوكرانيا خلال زيارة قام بها وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إلى كييف في 19 أكتوبر.وفقًا لتقارير وسائل الإعلام اليونانية، تطالب الولايات المتحدة الحلفاء والشركاء بإرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
مدرعات يونانية تحترق في سهوب أوكرانيا بينما جزر اليونان غير محمية
12:31 GMT 05.11.2022 (تم التحديث: 12:35 GMT 05.11.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام يونانية أن الجيش الروسي دمر خمس مدرعات يونانية من طراز بي إم بي-1 فور تسليمها إلى الجانب الأوكراني وإرسالها إلى دونباس.
كتب موقع iskra.gr أن هذا حدث في 28 أكتوبر/تشرين الأول
، عندما قمع الجيش الروسي هجوم القوات الأوكرانية في بيريستوفوي، مقاطعة خاركوف.
وذكر الموقع أنه "نتيجة لذلك، قُتل أو جرح 150 جنديًا أوكرانيًا، ودُمرت دبابة واحدة وخمس مدرعات بي إم بي -1 وأربع ناقلات جند مدرعة وتسع شاحنات صغيرة".
تم تدمير عربات قتال المشاة "اليونانية" بنيران المدفعية عيار 152 ملم وصواريخ كراسنوبول الموجهة.
وقال الموقع: "نقل الأوكرانيون على الفور المركبات القتالية للمشاة اليونانية إلى خط المواجهة بسبب حالتها الممتازة ... كانت مركبات المشاة المدرعة اليونانية تشكل تعزيزات مهمة للأوكرانيين. (نُقلت سابقًا إلى أوكرانيا) تعمل راجمات الصواريخ الغربية اليونانية RM-70 بشكل رئيسي في منطقة خيرسون، ودُمرت اثنتان".
وقالت البوابة: "إنه لأمر مؤلم لقلوب الجيش اليوناني رؤية بي إم بي-1 التابعة لهم تحترق مثل المشاعل في السهول الأوكرانية، لخدمة نظام زيلينسكي. لا يزال أحدها يحمل شعار (القوات المسلحة اليونانية). تم إرسالها إلى المعركة في عجلة، بحيث لم يكن لديهم الوقت حتى لطلاء أو إزالة الشعار. في وقت لاحق، على ما يبدو، كانت هناك محاولة خرقاء لمحو ذلك، أثناء إضافة الرمح الثلاثي الأوكراني (شعار أوكرانيا)".
واعترف رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي أرسل أسلحة يونانية إلى زيلينسكي أن الجزر اليونانية، بعد انسحاب بي إم بي-1 منها، بقيت غير محمية، حيث لم يتم استبدالها.
أخبر عميد متقاعد كان لديه يقود "بي إم بي" في جزيرة في شرق بحر إيجة أن الجيش كافح للحصول على قطع الغيار، ولكن ظهرت قطع الغيار على الفور عندما قرروا إرسال "بي إم بي" إلى أوكرانيا .
وقال: "لقد بذلنا جهودًا خارقة لإبقائها في حالة عمل مثالية لتذهب بعد ذلك إلى زيلينسكي مجانًا. لم يكن لدينا بطاريات، وفعلنا كل شيء للحفاظ عليها في حالة جيدة، ولكن قبل سحب "بي إم بي" من القوات وإرسالها إلى أوكرانيا ظهرت بطريقة سحرية سيارتان بهما بطاريات واستبدلوا كل البطاريات القديمة".
تنوي اليونان إرسال 40 عربة مشاة مدرعة من طراز بي إم بي إلى أوكرانيا حصلت عليها في عام 1994. بالاتفاق مع برلين، ستتلقى اليونان في المقابل عددًا مساويًا من المركبات القتالية المدرعة الألمانية الصنع من طراز ماردر. في 28 أكتوبر، حصلت اليونان على عشر مركبات ماردر 1أ3.
قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إن اليونان بدأت في تسليم مدرعات "بي إم بي -1" إلى أوكرانيا خلال زيارة قام بها وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إلى كييف في 19 أكتوبر.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام اليونانية، تطالب الولايات المتحدة الحلفاء والشركاء بإرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف.