عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221105/مدرعات-يونانية-تحترق-في-سهوب-أوكرانيا-بينما-جزر-اليونان-غير-محمية-1069854474.html
مدرعات يونانية تحترق في سهوب أوكرانيا بينما جزر اليونان غير محمية
مدرعات يونانية تحترق في سهوب أوكرانيا بينما جزر اليونان غير محمية
أفادت وسائل إعلام يونانية أن الجيش الروسي دمر خمس مدرعات يونانية من طراز بي إم بي-1 فور تسليمها إلى الجانب الأوكراني وإرسالها إلى دونباس. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T12:31+0000
2022-11-05T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104316/21/1043162137_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3b0d7068958eeb1dfb6e71257a6219f9.jpg
كتب موقع iskra.gr أن هذا حدث في 28 أكتوبر/تشرين الأول، عندما قمع الجيش الروسي هجوم القوات الأوكرانية في بيريستوفوي، مقاطعة خاركوف.وذكر الموقع أنه "نتيجة لذلك، قُتل أو جرح 150 جنديًا أوكرانيًا، ودُمرت دبابة واحدة وخمس مدرعات بي إم بي -1 وأربع ناقلات جند مدرعة وتسع شاحنات صغيرة".تم تدمير عربات قتال المشاة "اليونانية" بنيران المدفعية عيار 152 ملم وصواريخ كراسنوبول الموجهة.وقال الموقع: "نقل الأوكرانيون على الفور المركبات القتالية للمشاة اليونانية إلى خط المواجهة بسبب حالتها الممتازة ... كانت مركبات المشاة المدرعة اليونانية تشكل تعزيزات مهمة للأوكرانيين. (نُقلت سابقًا إلى أوكرانيا) تعمل راجمات الصواريخ الغربية اليونانية RM-70 بشكل رئيسي في منطقة خيرسون، ودُمرت اثنتان".تحترق "بي إم بي-1" اليونانية مثل المشاعل في سهوب أوكرانيا بدلاً من الدفاع عن الجزر اليونانية وفقًا لبوابة premews.gr.واعترف رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي أرسل أسلحة يونانية إلى زيلينسكي أن الجزر اليونانية، بعد انسحاب بي إم بي-1 منها، بقيت غير محمية، حيث لم يتم استبدالها.أخبر عميد متقاعد كان لديه يقود "بي إم بي" في جزيرة في شرق بحر إيجة أن الجيش كافح للحصول على قطع الغيار، ولكن ظهرت قطع الغيار على الفور عندما قرروا إرسال "بي إم بي" إلى أوكرانيا .وقال: "لقد بذلنا جهودًا خارقة لإبقائها في حالة عمل مثالية لتذهب بعد ذلك إلى زيلينسكي مجانًا. لم يكن لدينا بطاريات، وفعلنا كل شيء للحفاظ عليها في حالة جيدة، ولكن قبل سحب "بي إم بي" من القوات وإرسالها إلى أوكرانيا ظهرت بطريقة سحرية سيارتان بهما بطاريات واستبدلوا كل البطاريات القديمة".تنوي اليونان إرسال 40 عربة مشاة مدرعة من طراز بي إم بي إلى أوكرانيا حصلت عليها في عام 1994. بالاتفاق مع برلين، ستتلقى اليونان في المقابل عددًا مساويًا من المركبات القتالية المدرعة الألمانية الصنع من طراز ماردر. في 28 أكتوبر، حصلت اليونان على عشر مركبات ماردر 1أ3.قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إن اليونان بدأت في تسليم مدرعات "بي إم بي -1" إلى أوكرانيا خلال زيارة قام بها وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إلى كييف في 19 أكتوبر.وفقًا لتقارير وسائل الإعلام اليونانية، تطالب الولايات المتحدة الحلفاء والشركاء بإرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104316/21/1043162137_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_390a433a1174c1095843071031053f3c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

مدرعات يونانية تحترق في سهوب أوكرانيا بينما جزر اليونان غير محمية

12:31 GMT 05.11.2022 (تم التحديث: 12:35 GMT 05.11.2022)
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev / الانتقال إلى بنك الصورمركبات استطلاع قتالية روسية مطورة طراز "بي إر دي إم" في إقليم زا بايكاليه، روسيا
مركبات استطلاع قتالية روسية مطورة طراز بي إر دي إم في إقليم زا بايكاليه، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام يونانية أن الجيش الروسي دمر خمس مدرعات يونانية من طراز بي إم بي-1 فور تسليمها إلى الجانب الأوكراني وإرسالها إلى دونباس.
كتب موقع iskra.gr أن هذا حدث في 28 أكتوبر/تشرين الأول، عندما قمع الجيش الروسي هجوم القوات الأوكرانية في بيريستوفوي، مقاطعة خاركوف.
وذكر الموقع أنه "نتيجة لذلك، قُتل أو جرح 150 جنديًا أوكرانيًا، ودُمرت دبابة واحدة وخمس مدرعات بي إم بي -1 وأربع ناقلات جند مدرعة وتسع شاحنات صغيرة".
تم تدمير عربات قتال المشاة "اليونانية" بنيران المدفعية عيار 152 ملم وصواريخ كراسنوبول الموجهة.
وقال الموقع: "نقل الأوكرانيون على الفور المركبات القتالية للمشاة اليونانية إلى خط المواجهة بسبب حالتها الممتازة ... كانت مركبات المشاة المدرعة اليونانية تشكل تعزيزات مهمة للأوكرانيين. (نُقلت سابقًا إلى أوكرانيا) تعمل راجمات الصواريخ الغربية اليونانية RM-70 بشكل رئيسي في منطقة خيرسون، ودُمرت اثنتان".
تحترق "بي إم بي-1" اليونانية مثل المشاعل في سهوب أوكرانيا بدلاً من الدفاع عن الجزر اليونانية وفقًا لبوابة premews.gr.
وقالت البوابة: "إنه لأمر مؤلم لقلوب الجيش اليوناني رؤية بي إم بي-1 التابعة لهم تحترق مثل المشاعل في السهول الأوكرانية، لخدمة نظام زيلينسكي. لا يزال أحدها يحمل شعار (القوات المسلحة اليونانية). تم إرسالها إلى المعركة في عجلة، بحيث لم يكن لديهم الوقت حتى لطلاء أو إزالة الشعار. في وقت لاحق، على ما يبدو، كانت هناك محاولة خرقاء لمحو ذلك، أثناء إضافة الرمح الثلاثي الأوكراني (شعار أوكرانيا)".
واعترف رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي أرسل أسلحة يونانية إلى زيلينسكي أن الجزر اليونانية، بعد انسحاب بي إم بي-1 منها، بقيت غير محمية، حيث لم يتم استبدالها.
أخبر عميد متقاعد كان لديه يقود "بي إم بي" في جزيرة في شرق بحر إيجة أن الجيش كافح للحصول على قطع الغيار، ولكن ظهرت قطع الغيار على الفور عندما قرروا إرسال "بي إم بي" إلى أوكرانيا .
وقال: "لقد بذلنا جهودًا خارقة لإبقائها في حالة عمل مثالية لتذهب بعد ذلك إلى زيلينسكي مجانًا. لم يكن لدينا بطاريات، وفعلنا كل شيء للحفاظ عليها في حالة جيدة، ولكن قبل سحب "بي إم بي" من القوات وإرسالها إلى أوكرانيا ظهرت بطريقة سحرية سيارتان بهما بطاريات واستبدلوا كل البطاريات القديمة".
تنوي اليونان إرسال 40 عربة مشاة مدرعة من طراز بي إم بي إلى أوكرانيا حصلت عليها في عام 1994. بالاتفاق مع برلين، ستتلقى اليونان في المقابل عددًا مساويًا من المركبات القتالية المدرعة الألمانية الصنع من طراز ماردر. في 28 أكتوبر، حصلت اليونان على عشر مركبات ماردر 1أ3.
قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إن اليونان بدأت في تسليم مدرعات "بي إم بي -1" إلى أوكرانيا خلال زيارة قام بها وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إلى كييف في 19 أكتوبر.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام اليونانية، تطالب الولايات المتحدة الحلفاء والشركاء بإرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными с Украиной по формуле 110 на 110 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала