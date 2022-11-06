عربي
https://sputnikarabic.ae/20221106/ارتفاع-مخيف-لمعدل-جرائم-القتل-في-المجتمعات-العربية-1069882379.html
ارتفاع مخيف لمعدل جرائم القتل في المجتمعات العربية
ارتفاع مخيف لمعدل جرائم القتل في المجتمعات العربية
تحدثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: الارتفاع المخيف لقضايا جرائم القتل في الدول العربية وبين الدوافع والأسباب نقف أمام طرق القتل البشعة... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T14:32+0000
2022-11-06T14:32+0000
راديو
صدى الحياة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1069881815_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_c4d5ab7cf631ed6a1b414497102475f7.png
ارتفاع مخيف لمعدل جرائم القتل في المجتمعات العربية
ارتفاع مخيف لمعدل جرائم القتل في المجتمعات العربية
جرائم القتل وتعاطي المخدراتحول هذا الموضوع، قال الدكتور حكم دياب، طبيب استشاري بالطب النفسي واختصاصي بالأمراض العصبية لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1069881815_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_38d4502529f8c26305f542c2dc6f9bc4.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, صدى الحياة, аудио
راديو, صدى الحياة, аудио

ارتفاع مخيف لمعدل جرائم القتل في المجتمعات العربية

14:32 GMT 06.11.2022
ارتفاع مخيف لمعدل جرائم القتل في المجتمعات العربية
تابعنا عبرTelegram
فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
كل المواضيع
عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
تحدثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: الارتفاع المخيف لقضايا جرائم القتل في الدول العربية وبين الدوافع والأسباب نقف أمام طرق القتل البشعة والتنكيل بالضحية وتأثير تعاطي المهلوسات والمخدرات على المجرمين، واحتفالات "الهالوين" في السعودية تثير جدلا واسعا، رحيل الشيف المصري أسامة السّيد بعد صراع مع المرض يحزن المتابعين.

جرائم القتل وتعاطي المخدرات

حول هذا الموضوع، قال الدكتور حكم دياب، طبيب استشاري بالطب النفسي واختصاصي بالأمراض العصبية لبرنامج "صدى الحياة":

"إنّ الخروج على النظم الاجتماعية وارتكاب الجرائم، يعود لعوامل متعددة، إما عوامل نفسية وراثية، أو عوامل نفسية محيطية، فالعوامل الوراثية لا يمكن التحكم بها، ويمكن أن تؤدي الاضطرابات النفسية إلى القتل، بينما أهم سبب للعوامل المحيطية للاضطرابات النفسية هو الفقر، والذي يودي بصاحبه إلى اللجوء إلى وسائل أخرى للخروج من الحالة النفسية التي يعاني منها، كالمخدرات والمواد الكحولية، ما يؤدي إلى خلل بالنقص الكيميائي في الدماغ، وهذا الخلل واستمراره يؤدي إلى اضطراب نفسي غالبا ما يتمثل بالقتل، ويمكن لمدمن المخدرات القوية أن يرتكب جرما ما تحت تأثير هذه المواد المخدرة".

التفاصيل في الملف الصوتي...
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала