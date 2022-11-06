https://sputnikarabic.ae/20221106/ارتفاع-مخيف-لمعدل-جرائم-القتل-في-المجتمعات-العربية-1069882379.html
ارتفاع مخيف لمعدل جرائم القتل في المجتمعات العربية
ارتفاع مخيف لمعدل جرائم القتل في المجتمعات العربية
تحدثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: الارتفاع المخيف لقضايا جرائم القتل في الدول العربية وبين الدوافع والأسباب نقف أمام طرق القتل البشعة... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T14:32+0000
2022-11-06T14:32+0000
2022-11-06T14:32+0000
راديو
صدى الحياة
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ارتفاع مخيف لمعدل جرائم القتل في المجتمعات العربية
ارتفاع مخيف لمعدل جرائم القتل في المجتمعات العربية
جرائم القتل وتعاطي المخدراتحول هذا الموضوع، قال الدكتور حكم دياب، طبيب استشاري بالطب النفسي واختصاصي بالأمراض العصبية لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
ارتفاع مخيف لمعدل جرائم القتل في المجتمعات العربية
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تحدثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: الارتفاع المخيف لقضايا جرائم القتل في الدول العربية وبين الدوافع والأسباب نقف أمام طرق القتل البشعة والتنكيل بالضحية وتأثير تعاطي المهلوسات والمخدرات على المجرمين، واحتفالات "الهالوين" في السعودية تثير جدلا واسعا، رحيل الشيف المصري أسامة السّيد بعد صراع مع المرض يحزن المتابعين.
جرائم القتل وتعاطي المخدرات
حول هذا الموضوع، قال الدكتور حكم دياب، طبيب استشاري بالطب النفسي واختصاصي بالأمراض العصبية لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ الخروج على النظم الاجتماعية وارتكاب الجرائم، يعود لعوامل متعددة، إما عوامل نفسية وراثية، أو عوامل نفسية محيطية، فالعوامل الوراثية لا يمكن التحكم بها، ويمكن أن تؤدي الاضطرابات النفسية إلى القتل، بينما أهم سبب للعوامل المحيطية للاضطرابات النفسية هو الفقر، والذي يودي بصاحبه إلى اللجوء إلى وسائل أخرى للخروج من الحالة النفسية التي يعاني منها، كالمخدرات والمواد الكحولية، ما يؤدي إلى خلل بالنقص الكيميائي في الدماغ، وهذا الخلل واستمراره يؤدي إلى اضطراب نفسي غالبا ما يتمثل بالقتل، ويمكن لمدمن المخدرات القوية أن يرتكب جرما ما تحت تأثير هذه المواد المخدرة".
التفاصيل في الملف الصوتي...