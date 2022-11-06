https://sputnikarabic.ae/20221106/الأردن-45-مليون-دولار-إضافية-من-البنك-الدولي-للمتضررين-من-جائحة-كورونا-1069873648.html
الأردن... 45 مليون دولار إضافية من البنك الدولي للمتضررين من جائحة كورونا
الأردن... 45 مليون دولار إضافية من البنك الدولي للمتضررين من جائحة كورونا
قرر البنك الدولي تحويل دفعات نقدية إضافية بقيمة 45 مليون دولار، ضمن دفعات مشروع التحويلات النقدية إلى الأسر والعمال المتضررين من جائحة (كوفيد-19) في الأردن. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T07:31+0000
2022-11-06T07:31+0000
2022-11-06T07:31+0000
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ووصل إجمالي المبالغ المحولة من البنك، بعد تحويل الدفعة الجديدة، إلى نحو 463 مليون دولار، والتي جرى تحويلها عبر دفعات متتالية منذ بداية ظهور فيروس "كورونا" المستجد في عام 2020، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وتأتي التحويلات المالية المقدمة من البنك الدولي، ضمن التزام المشروع الذي يديره صندوق المعونة الوطنية، بتمويلات تصل إلى أكثر من مليار دولار.وأفاد تقرير جديد للبنك الدولي أن مشروع التحويلات النقدية الطارئة للأسر والعمال المتضررين من جائحة فيروس "كورونا" في الأردن، أحرز "تقدما قويا ومرضيا" نحو تحقيق الهدف الإنمائي له.ووافق البنك الدولي، في 25 يونيو/ حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، وفي يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220323/البنك-الدولي-يوافق-على-منح-الأردن-350-مليون-دولار-إضافية-لمواجهة-تداعيات--كورونا-1060330209.html
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أخبار الأردن, العالم العربي, فيروس كورونا
أخبار الأردن, العالم العربي, فيروس كورونا
الأردن... 45 مليون دولار إضافية من البنك الدولي للمتضررين من جائحة كورونا
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قرر البنك الدولي تحويل دفعات نقدية إضافية بقيمة 45 مليون دولار، ضمن دفعات مشروع التحويلات النقدية إلى الأسر والعمال المتضررين من جائحة (كوفيد-19) في الأردن.
ووصل إجمالي المبالغ المحولة من البنك، بعد تحويل الدفعة الجديدة، إلى نحو 463 مليون دولار، والتي جرى تحويلها عبر دفعات متتالية منذ بداية ظهور فيروس "كورونا" المستجد في عام 2020، وفقا لوكالة
أنباء "عمون" الأردنية.
وتأتي التحويلات المالية المقدمة من البنك الدولي، ضمن التزام المشروع الذي يديره صندوق المعونة الوطنية، بتمويلات تصل إلى أكثر من مليار دولار.
وأفاد تقرير جديد للبنك الدولي أن مشروع التحويلات النقدية الطارئة للأسر والعمال المتضررين من جائحة فيروس "كورونا" في الأردن، أحرز "تقدما قويا ومرضيا" نحو تحقيق الهدف الإنمائي له.
ووافق البنك الدولي، في 25 يونيو/ حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، وفي يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.