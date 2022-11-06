https://sputnikarabic.ae/20221106/البرهان-يدعو-القوى-السياسية-إلى-التفاوض-دون-شروط-لإنهاء-الأزمة-في-السودان-1069875434.html

البرهان يدعو القوى السياسية إلى التفاوض دون شروط لإنهاء الأزمة في السودان

البرهان يدعو القوى السياسية إلى التفاوض دون شروط لإنهاء الأزمة في السودان

دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، القوى السياسية في البلاد إلى الجلوس للتفاوض معا دون شروط، من أجل إنهاء الأزمة السياسية الحالية،... 06.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-06T09:17+0000

2022-11-06T09:17+0000

2022-11-06T09:17+0000

أخبار السودان اليوم

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الخرطوم - سبوتنيك. وقال البرهان خلال كلمة في قاعدة عسكرية شمال العاصمة الخرطوم، اليوم الأحد: "طلبنا من الأحزاب السياسية الجلوس للتفاوض".وتابع "نريد توسيع دائرة المشاركة لحل أزمة السودان أما أي حزب يريد العمل لوحده لن يجد استجابة من القوات المسلحة".وأكد البرهان في كلمته "الجيش لن ينحاز لأي جهة أو حزب محدد، القوات المسلحة والقوات النظامية خط أحمر لا يجب المساس بهما".وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت في وقت سابق، إن البرهان "نفى ما يشاع عن إبرام أي تسوية ثنائية مع أي من المكونات السياسية".‏وأكد البرهان أن "القوات المسلحة ستقف على مسافة واحدة من الجميع دون الانحياز لأي طرف وتدعم خطوات التحول الديمقراطي".كما شدد على "موقف القوات المسلحة الثابت تجاه قضايا استقرار وأمن البلاد في ظل التحديات الحالية"، لافتا إلى "الالتزام بالنأي بالمؤسسة العسكرية عن المعترك السياسي".وسبق أن أشار إلى أن الجيش السوداني سيظل وفيا للشعب وينحاز لخياراته الوطنية في جميع الأحوال، مذكرا بما آلت إليه الأوضاع في السودان.

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