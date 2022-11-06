https://sputnikarabic.ae/20221106/السلطات-الروسية-تسجل-4566-إصابة-جديدة-بكورونا-والمعدلات-اليومية-تواصل-التراجع-1069888045.html
السلطات الروسية تسجل 4566 إصابة جديدة بكورونا والمعدلات اليومية تواصل التراجع
السلطات الروسية تسجل 4566 إصابة جديدة بكورونا والمعدلات اليومية تواصل التراجع
أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 4566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بجانب 62 حالة وفاة جراء مضاعفات الإصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T16:48+0000
2022-11-06T16:48+0000
2022-11-06T16:48+0000
روسيا
فيروس كورونا
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موسكو - سبوتنيك. وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، أنه "تم اكتشاف 4566 إصابة جديدة بكوفيد-19، ووفاة 62 شخصا خلال يوم واحد".وتشهد الأيام الأخيرة تراجعًا كبيرًا في "أعداد الإصابات بكوفيد-19" فبعدما كانت تتجاوز 7 آلاف إصابة، تراجعت تلك الأعداد ليعلن أمس تسجيل أقل من 6 آلاف حالة، وأقل من 5 آلاف اليوم.وبالأمس أعلنت السلطات تسجيل 5617 إصابة و67 حالة وفاة بـ"كوفيد-19".ومنذ 15 يوليو/ تموز الماضي، رفعت روسيا جميع القيود المفروضة على دخول البلاد، والتي أُقرت بسبب تفشي الوباء.
https://sputnikarabic.ae/20220720/روسيا-تسجل-أكثر-من-5-آلاف-إصابة-جديدة-بفيروس-كورونا-خلال-24-ساعة-1065317489.html
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روسيا, فيروس كورونا
السلطات الروسية تسجل 4566 إصابة جديدة بكورونا والمعدلات اليومية تواصل التراجع
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 4566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بجانب 62 حالة وفاة جراء مضاعفات الإصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد
"كوفيد-19" في روسيا، أنه "تم اكتشاف 4566 إصابة جديدة بكوفيد-19، ووفاة 62 شخصا خلال يوم واحد".
وتشهد الأيام الأخيرة تراجعًا كبيرًا في "أعداد الإصابات بكوفيد-19
" فبعدما كانت تتجاوز 7 آلاف إصابة، تراجعت تلك الأعداد ليعلن أمس تسجيل أقل من 6 آلاف حالة، وأقل من 5 آلاف اليوم.
وبالأمس أعلنت السلطات تسجيل 5617 إصابة و67 حالة وفاة بـ"كوفيد-19".
ومنذ 15 يوليو/ تموز الماضي، رفعت روسيا جميع القيود المفروضة على دخول البلاد، والتي أُقرت بسبب تفشي الوباء.