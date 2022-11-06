عربي
https://sputnikarabic.ae/20221106/السلطات-الروسية-تسجل-4566-إصابة-جديدة-بكورونا-والمعدلات-اليومية-تواصل-التراجع-1069888045.html
السلطات الروسية تسجل 4566 إصابة جديدة بكورونا والمعدلات اليومية تواصل التراجع
السلطات الروسية تسجل 4566 إصابة جديدة بكورونا والمعدلات اليومية تواصل التراجع
أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 4566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بجانب 62 حالة وفاة جراء مضاعفات الإصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T16:48+0000
2022-11-06T16:48+0000
روسيا
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050276259_0:191:2961:1856_1920x0_80_0_0_50b5ec80c52021861758b9d0cf231ceb.jpg
موسكو - سبوتنيك. وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، أنه "تم اكتشاف 4566 إصابة جديدة بكوفيد-19، ووفاة 62 شخصا خلال يوم واحد".وتشهد الأيام الأخيرة تراجعًا كبيرًا في "أعداد الإصابات بكوفيد-19" فبعدما كانت تتجاوز 7 آلاف إصابة، تراجعت تلك الأعداد ليعلن أمس تسجيل أقل من 6 آلاف حالة، وأقل من 5 آلاف اليوم.وبالأمس أعلنت السلطات تسجيل 5617 إصابة و67 حالة وفاة بـ"كوفيد-19".ومنذ 15 يوليو/ تموز الماضي، رفعت روسيا جميع القيود المفروضة على دخول البلاد، والتي أُقرت بسبب تفشي الوباء.
https://sputnikarabic.ae/20220720/روسيا-تسجل-أكثر-من-5-آلاف-إصابة-جديدة-بفيروس-كورونا-خلال-24-ساعة-1065317489.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050276259_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_18cbf029b3447d705278cd64d44d71ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فيروس كورونا
روسيا, فيروس كورونا

السلطات الروسية تسجل 4566 إصابة جديدة بكورونا والمعدلات اليومية تواصل التراجع

16:48 GMT 06.11.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالتطعيم ضد "كوفيد - 19" في موسكو، روسيا 28 سبتمبر 2021
التطعيم ضد كوفيد - 19 في موسكو، روسيا 28 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 4566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بجانب 62 حالة وفاة جراء مضاعفات الإصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، أنه "تم اكتشاف 4566 إصابة جديدة بكوفيد-19، ووفاة 62 شخصا خلال يوم واحد".
وتشهد الأيام الأخيرة تراجعًا كبيرًا في "أعداد الإصابات بكوفيد-19" فبعدما كانت تتجاوز 7 آلاف إصابة، تراجعت تلك الأعداد ليعلن أمس تسجيل أقل من 6 آلاف حالة، وأقل من 5 آلاف اليوم.
وبالأمس أعلنت السلطات تسجيل 5617 إصابة و67 حالة وفاة بـ"كوفيد-19".
تشديد الرقابة على ارتداء الكمامات الطبية في موسكو، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا، روسيا 28 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
روسيا تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
20 يوليو, 08:33 GMT
ومنذ 15 يوليو/ تموز الماضي، رفعت روسيا جميع القيود المفروضة على دخول البلاد، والتي أُقرت بسبب تفشي الوباء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала