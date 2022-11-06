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انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ "COP 27" في مصر... فيديو
انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ "COP 27" في مصر... فيديو
انطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ المصرية على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة حوالى 200 دولة. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T10:05+0000
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وتشهد مدينة شرم الشيخ اليوم، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27" الذي يُقام حتى 18 نوفمبر الجاري.ويتضمن جدول أعمال الافتتاح الإجرائي كلمة افتتاحية من ألوك شارما رئيس مؤتمر cop 26 الذي أقيم العام الماضي في غلاسكو الأسكتلندية.وسيتم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ وزير الخارجية المصري سامح شكرى.كما تشمل أيضا فعاليات الافتتاح الإجرائي إصدار بيان من وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس COP 27، وبيان سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبيان من هوسونغ لي رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
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انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ "COP 27" في مصر... فيديو

10:05 GMT 06.11.2022 (تم التحديث: 10:15 GMT 06.11.2022)
© AFP 2022 / JOSEPH EIDالمدخل الرئيسي لمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات مقر انعقاد قمة المناخ COP27
المدخل الرئيسي لمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات مقر انعقاد قمة المناخ COP27 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EID
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انطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ المصرية على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة حوالى 200 دولة.
وتشهد مدينة شرم الشيخ اليوم، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27" الذي يُقام حتى 18 نوفمبر الجاري.
ويتضمن جدول أعمال الافتتاح الإجرائي كلمة افتتاحية من ألوك شارما رئيس مؤتمر cop 26 الذي أقيم العام الماضي في غلاسكو الأسكتلندية.
وسيتم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ وزير الخارجية المصري سامح شكرى.
كما تشمل أيضا فعاليات الافتتاح الإجرائي إصدار بيان من وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس COP 27، وبيان سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبيان من هوسونغ لي رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
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