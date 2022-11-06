https://sputnikarabic.ae/20221106/بابا-الفاتيكان-يبعث-برسالة-صوتية-لملك-البحرين-1069882721.html

بابا الفاتيكان يبعث برسالة صوتية لملك البحرين

بابا الفاتيكان يبعث برسالة صوتية لملك البحرين

تلقى عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، رسالة صوتية من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، حيث بعثها من على متن الطائرة أثناء مغادرته المملكة... 06.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-06T14:42+0000

2022-11-06T14:42+0000

2022-11-06T14:42+0000

البحرين

العالم العربي

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ونقلت وكالة أنباء البحرين نص رسالة البابا للملك والتي جاء فيها: "بمناسبة مغادرتي إلى روما وختام رحلتي الرسولية، أود أن أعبر مرة أخرى عن امتناني لكرم الضيافة التي لقيتها خلال إقامتي في بلدكم وأؤكد على دعائي لكم ولجميع شعب مملكة البحرين".وفي وقت سابق، تجمع عشرات الآلاف من داخل البحرين وخارجها ومختلف الجنسيات، في مشهد مهيب، بالزي الأبيض في استاد البحرين الوطني، صباح أمس السبت، في العاصمة البحرينية، المنامة، لأداء "القداس الإلهي" بحضور بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس.يعد "القداس الإلهي" هو الأكبر في منطقة الخليج الذي نظم تحت رعاية ملك البحرين حمد بن عيسى، بحضور بابا الفاتيكان، ومشاركة نحو 28 ألف من مختلف الطوائف المسيحية من داخل البحرين وخارجها.جاء القداس ضمن فعاليات ملتقى البحرين العالمي للحوار (حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني)، والذي زار فيه بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر العديد من الأماكن التاريخية والدينية، وأكدا على أهمية التعايش والحوار بين الأديان والثقافات.وجاء ضمن برنامج زيارة البابا فرنسيس للبحرين في اليوم الأخير للزيارة، اليوم الأحد، لقائه بالأساقفة والكهنة والمكرسين والإكليريكيين، بالإضافة إلى معلمي المسيحية في كنيسة "القلب المقدس" في المنامة، ليغادر بعدها البحرين إلى الفاتيكان.

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