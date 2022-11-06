بعد خسارته الانتخابات... لابيد يقول إنه سيقاتل حتى يعود للسلطة
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDT
استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت يائير لابيد، أن يشارك في حكومة بقيادة بنيامين نتنياهو، متوعدا بالقتال حتى العودة إلى السلطة مجددا.
وفاز معسكر زعيم المعارضة رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات التي جرت الثلاثاء بأغلبية مريحة تسمح له بتشكيل حكومة يمين مستقرة.
وقال لابيد في تغريدات بحسابه على "تويتر"، اليوم الأحد: "شاركت اليوم في حفل تأبين إسحاق رابين. شاء القدر، أن تأتي هذه الذكرى بعد أيام قليلة فقط من ذهاب دولة إسرائيل إلى الانتخابات وعودتها منها مجددا منقسمة، وغاضبة مرة أخرى، ومهددة مرة أخرى بالانقسام إلى "نحن وهم".
وأضاف لابيد رئيس حزب "هناك مستقبل" : "لا يوجد "نحن وهم"، نحن فقط. كان مقتل رابين محاولة اغتيال لفكرة الحياة المشتركة. والتي نجت بصعوبة، لكن الجروح لم تلتئم بعد. مهمتنا هي شفاؤها كل يوم من جديد".
واغتيل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين في الرابع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 1995، على يد يهودي متطرف، يدعى يغال عامير، والذي عارض اتفاقيات أوسلو، وتسليم السيطرة على أجزاء من الضفة الغربية للجانب الفلسطيني.
אין "אנחנו והם", רק אנחנו. רצח רבין היה נסיון התנקשות בעצם הרעיון של חיים משותפים. שרדנו אותו בקושי, אבל הפצעים עוד לא נרפאו. תפקידנו לרפא אותם כל יום מחדש.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) November 6, 2022
واعتبر لابيد في تغريداته أن "الغالبية العظمى من المواطنين الإسرائيليين ليسوا مستعدين أن يتركوا الكراهية تسيطر على حياتهم. ليسوا على استعداد لكراهية جيرانهم، أولئك الذين خدموا معهم في السرية ذاتها، أولئك الذين يجلسون معهم على طاولة السبت".
18 أكتوبر 2021, 09:31 GMT
وحول خسارته الانتخابات الأخيرة قال لابيد: "الحكومة برئاستي خسرت الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي. لن أضيع حياتي في كره من انتصر، ولا أستعد لإدارة ظهري لأولئك الذين لم ينتخبونا. أولئك الذين يؤمنون بالديمقراطية الإسرائيلية عندما يفوزون، يجب عليهم أيضا أن يؤمنوا بها عندما يخسرون".
وختم بالقول: "ليس هناك سيناريو أو وضع ندخل فيه الحكومة الجديدة. سنقاتل من المعارضة من أجل رؤيتنا وقيم جمهور ضخم انتخبنا. سنقاتل - حتى نعود إلى السلطة. هذا أيضا هو إرث رابين، وهذا أيضا جزء من سيرته الذاتية، لا تتخلى أبدا عما تؤمن به".
אין תסריט ואין מצב שבו ניכנס לממשלה החדשה. נילחם מהאופוזיציה על השקפת עולמנו ועל הערכים של ציבור ענק שבחר בנו. נילחם - עד שנחזור לשלטון. גם זו מורשת רבין, גם זה חלק מהביוגרפיה שלו, לא לוותר לעולם על מה שאתה מאמין בו.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) November 6, 2022
ويستعد رئيس الوزراء السابق نتنياهو (2009-2021)، إلى العودة للسلطة عبر تشكيل حكومة من أقصى اليمين يشارك فيها إلى جانب حزب الليكود بقيادته أحزاب "الصهيوينة الدينية/عوتسما يهوديت" الذي يقوده كل من بتسلئيل سموتريتش والمتطرف إيتمار بن غفير، و"شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيين.