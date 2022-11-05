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https://sputnikarabic.ae/20221105/نتنياهو-يلتقي-غدا-قادة-أحزاب-كتلته-قبيل-مشاورات-تشكيل-الحكومة-1069866123.html
نتنياهو يلتقي غدا قادة أحزاب كتلته قبيل مشاورات تشكيل الحكومة
نتنياهو يلتقي غدا قادة أحزاب كتلته قبيل مشاورات تشكيل الحكومة
يلتقي زعيم حزب "الليكود" الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غدا الأحد، مع قادة أحزاب كتلته، وذلك قبيل بدء مرحلة خوض المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومي، وجولة التوصيات... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T18:07+0000
2022-11-05T18:07+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن "أهداف جولة الاجتماعات هي المواءمة قبل التوصيات وصياغة الخطوط الأساسية للحكومة المقبلة".وأضافت "من المتوقع أن يلتقي عضو الكنيست رئيس حزب عوتسما يهوديت إيتمار بن غفير، الذي يقضي إجازة حاليا في إيلات (جنوبا)، مع نتنياهو يوم الإثنين".وفاز معسكر نتنياهو الذي يضم أحزاب من أقصى اليميني بـ 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إسرائيل الثلاثاء الماضي.ويضم معسكر نتنياهو، إضافة إلى حزب الليكود بقيادته، أحزاب "الصهيونية الدينية/عوتسما يهوديت" و"شاس" و"يهدوت هتوراه".ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي مشاورات مع الأحزاب السياسية في إسرائيل للتوصية بمرشح تلقى على عاتقه مهمة تشكيل الحكومة.ويلزم المرشح، الحصول على توصية 61 نائبا بالكنيست ليصبح بمقدوره تشكيل الحكومة، الأمر الذي يعني أن مهمة نتنياهو ستكون سهلة.وسيكون أمام نتنياهو بعد حصوله على التوصيات اللازمة مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن أن يمدها الرئيس 14 يوما أخرى، وحال فشل يتم تكليف مرشح آخر بالمهمة.
https://sputnikarabic.ae/20221105/هل-تتجه-واشنطن-لمقاطعة-بن-غفير-حال-أصبح-وزيرا-في-حكومة-نتنياهو؟-1069862484.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

نتنياهو يلتقي غدا قادة أحزاب كتلته قبيل مشاورات تشكيل الحكومة

18:07 GMT 05.11.2022
© AFP 2022 / OREN BEN HAKOON زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
 زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© AFP 2022 / OREN BEN HAKOON
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يلتقي زعيم حزب "الليكود" الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غدا الأحد، مع قادة أحزاب كتلته، وذلك قبيل بدء مرحلة خوض المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومي، وجولة التوصيات التي ستعقد لدى الرئيس يتسحاق هرتسوغ في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن "أهداف جولة الاجتماعات هي المواءمة قبل التوصيات وصياغة الخطوط الأساسية للحكومة المقبلة".
وأضافت "من المتوقع أن يلتقي عضو الكنيست رئيس حزب عوتسما يهوديت إيتمار بن غفير، الذي يقضي إجازة حاليا في إيلات (جنوبا)، مع نتنياهو يوم الإثنين".
زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
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15:55 GMT
وفاز معسكر نتنياهو الذي يضم أحزاب من أقصى اليميني بـ 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إسرائيل الثلاثاء الماضي.
ويضم معسكر نتنياهو، إضافة إلى حزب الليكود بقيادته، أحزاب "الصهيونية الدينية/عوتسما يهوديت" و"شاس" و"يهدوت هتوراه".
ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي مشاورات مع الأحزاب السياسية في إسرائيل للتوصية بمرشح تلقى على عاتقه مهمة تشكيل الحكومة.
ويلزم المرشح، الحصول على توصية 61 نائبا بالكنيست ليصبح بمقدوره تشكيل الحكومة، الأمر الذي يعني أن مهمة نتنياهو ستكون سهلة.
وسيكون أمام نتنياهو بعد حصوله على التوصيات اللازمة مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن أن يمدها الرئيس 14 يوما أخرى، وحال فشل يتم تكليف مرشح آخر بالمهمة.
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