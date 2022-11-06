حريق ضخم يلتهم مجمعا تجاريا في بغداد ويتسبب بإصابة 20 عنصرا من الدفاع المدني... فيديو
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEتصاعد أعمدة الدخان داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
ارتفع عدد الإصابات بين أفراد الدفاع المدني العراقي إلى 20 شخصا وذلك خلال محاولة السيطرة على حريق مجمع تجاري في منطقة الوزيرية وسط بغداد.
بغداد - سبوتنيك. وأشارت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، إلى "ارتفاع عدد الإصابات بين صفوف الدفاع المدني إلى أكثر من 20 حالة إثر انهيار البناية التجارية في الوزيرية"، الذي كان من بينهم مدير الدفاع المدني وعدد من رجال الإطفاء.
قلوبنا معكم يا شرفاء— ﮼الازيرجاوي __Al-Zergawi (@zergawi85) November 6, 2022
ارتفاع عدد الإصابات بين صفوف الدفاع المدني إلى أكثر من 20 حالة إثر انهيار البناية التجارية في #الوزيرية pic.twitter.com/ZAx2lV8Gjw
كما أضافت أن "وزير الداخلية يوجه باستنفار الجهود للسيطرة على حريق المجمع التجاري في الوزيرية".
واعد || إصابة مدير عام الدفاع المدني، اللواء "كاظم بوهان" و10 منتسبين؛ جرّاء الانهيار الجزئي الذي تعرضت له بناية تجارية في منطقة "الوزيرية" شمالي العاصمة #بغداد.— وكالة أنباء العراق الدولية - واعد (@wa3ediq) November 6, 2022
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ونشر مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر حريقا ضخما في المنطقة، حيث امتدت ألسنة اللهب والدخان إلى ارتفاع كبير.