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https://sputnikarabic.ae/20221106/حريق-ضخم-يلتهم-مجمعا-تجاريا-في-بغداد-ويتسبب-بإصابة-20-عنصرا-من-الدفاع-المدني-فيديو-1069890222.html
حريق ضخم يلتهم مجمعا تجاريا في بغداد ويتسبب بإصابة 20 عنصرا من الدفاع المدني... فيديو
حريق ضخم يلتهم مجمعا تجاريا في بغداد ويتسبب بإصابة 20 عنصرا من الدفاع المدني... فيديو
ارتفع عدد الإصابات بين أفراد الدفاع المدني العراقي إلى 20 شخصا وذلك خلال محاولة السيطرة على حريق مجمع تجاري في منطقة الوزيرية وسط بغداد. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T18:19+0000
2022-11-06T18:19+0000
العالم العربي
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بغداد - سبوتنيك. وأشارت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، إلى "ارتفاع عدد الإصابات بين صفوف الدفاع المدني إلى أكثر من 20 حالة إثر انهيار البناية التجارية في الوزيرية"، الذي كان من بينهم مدير الدفاع المدني وعدد من رجال الإطفاء.كما أضافت أن "وزير الداخلية يوجه باستنفار الجهود للسيطرة على حريق المجمع التجاري في الوزيرية".ونشر مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر حريقا ضخما في المنطقة، حيث امتدت ألسنة اللهب والدخان إلى ارتفاع كبير.
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العالم العربي
العالم العربي

حريق ضخم يلتهم مجمعا تجاريا في بغداد ويتسبب بإصابة 20 عنصرا من الدفاع المدني... فيديو

18:19 GMT 06.11.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEتصاعد أعمدة الدخان داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد
تصاعد أعمدة الدخان داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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ارتفع عدد الإصابات بين أفراد الدفاع المدني العراقي إلى 20 شخصا وذلك خلال محاولة السيطرة على حريق مجمع تجاري في منطقة الوزيرية وسط بغداد.
بغداد - سبوتنيك. وأشارت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، إلى "ارتفاع عدد الإصابات بين صفوف الدفاع المدني إلى أكثر من 20 حالة إثر انهيار البناية التجارية في الوزيرية"، الذي كان من بينهم مدير الدفاع المدني وعدد من رجال الإطفاء.
كما أضافت أن "وزير الداخلية يوجه باستنفار الجهود للسيطرة على حريق المجمع التجاري في الوزيرية".
ونشر مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر حريقا ضخما في المنطقة، حيث امتدت ألسنة اللهب والدخان إلى ارتفاع كبير.
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