عربي
القوات الروسية تحيد 620 مسلحا أوكرانيا منهم 40 مرتزقا من أمريكا وبريطانيا وبولندا
https://sputnikarabic.ae/20221106/سقوط-طائرة-ركاب-في-بحيرة-فيكتوريا-بينما-كانت-تحاول-الهبوط-شمال-غربي-تنزانيا-1069878202.html
سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا بينما كانت تحاول الهبوط شمال غربي تنزانيا
سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا بينما كانت تحاول الهبوط شمال غربي تنزانيا
سقطت طائرة ركاب تابعة لشركة "برسيشن إير" سقطت في بحيرة فيكتوريا بينما كانت تحاول الهبوط بمطار في مدينة بوكوبا شمال غربي تنزانيا. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T11:26+0000
2022-11-06T11:26+0000
العالم
تنزانيا
تحطم طائرة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101329/84/1013298410_0:199:4811:2905_1920x0_80_0_0_7fb562f60bd2399b99ad63f90e64abcc.jpg
وأكدت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية بأن عاصفة وأمطار غزيرة تسببت في تحطم الطائرة، صباح اليوم، التي أشارت إلى بدء عمليات الإنقاذ والبحث، مما أسفر عن إنقاذ 15 شخصا حتى الساعة. كما قالت وسائل إعلام محلية إن 53 شخصا بينهم 49 راكبا كانوا على متن الطائرة المنكوبة.وقال قائد الشرطة الإقليمية وليام موامباغيل للصحفيين: "وقع حادث لطائرة بريسيجن إير ..تحطمت في الماء على بعد حوالي 100 متر من المطار".وأضاف موامباغال: "الوضع تحت السيطرة حيث تعمل فرق الأمن جاهدة لإنقاذ الناس".وأصدرت شركة "بريسيجن إير"، وهي أكبر شركة طيران خاصة في تنزانيا، بيانا موجزا ​​يؤكد وقوع الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20200822/تحطم-طائرة-بعد-إقلاعها-من-مطار-جوبا-ومقتل-جميع-ركابها-1046327143.html
تنزانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101329/84/1013298410_336:0:4475:3104_1920x0_80_0_0_256a262d550348d42a2fbf3dc91d73a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, تنزانيا, تحطم طائرة
العالم, تنزانيا, تحطم طائرة

سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا بينما كانت تحاول الهبوط شمال غربي تنزانيا

11:26 GMT 06.11.2022
© AFP 2022 / سام يهعملية بحث عن ناجين في نهر تايبه
عملية بحث عن ناجين في نهر تايبه - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© AFP 2022 / سام يه
تابعنا عبرTelegram
سقطت طائرة ركاب تابعة لشركة "برسيشن إير" سقطت في بحيرة فيكتوريا بينما كانت تحاول الهبوط بمطار في مدينة بوكوبا شمال غربي تنزانيا.
وأكدت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية بأن عاصفة وأمطار غزيرة تسببت في تحطم الطائرة، صباح اليوم، التي أشارت إلى بدء عمليات الإنقاذ والبحث، مما أسفر عن إنقاذ 15 شخصا حتى الساعة. كما قالت وسائل إعلام محلية إن 53 شخصا بينهم 49 راكبا كانوا على متن الطائرة المنكوبة.
وقال قائد الشرطة الإقليمية وليام موامباغيل للصحفيين: "وقع حادث لطائرة بريسيجن إير ..تحطمت في الماء على بعد حوالي 100 متر من المطار".
وأضاف موامباغال: "الوضع تحت السيطرة حيث تعمل فرق الأمن جاهدة لإنقاذ الناس".
سقوط طائرة جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2020
تحطم طائرة بعد إقلاعها من مطار جوبا ومقتل جميع ركابها
22 أغسطس 2020, 08:06 GMT
وأصدرت شركة "بريسيجن إير"، وهي أكبر شركة طيران خاصة في تنزانيا، بيانا موجزا ​​يؤكد وقوع الحادث.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала