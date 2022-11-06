https://sputnikarabic.ae/20221106/سقوط-طائرة-ركاب-في-بحيرة-فيكتوريا-بينما-كانت-تحاول-الهبوط-شمال-غربي-تنزانيا-1069878202.html
سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا بينما كانت تحاول الهبوط شمال غربي تنزانيا
سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا بينما كانت تحاول الهبوط شمال غربي تنزانيا
سقطت طائرة ركاب تابعة لشركة "برسيشن إير" سقطت في بحيرة فيكتوريا بينما كانت تحاول الهبوط بمطار في مدينة بوكوبا شمال غربي تنزانيا. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T11:26+0000
2022-11-06T11:26+0000
2022-11-06T11:26+0000
العالم
تنزانيا
تحطم طائرة
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وأكدت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية بأن عاصفة وأمطار غزيرة تسببت في تحطم الطائرة، صباح اليوم، التي أشارت إلى بدء عمليات الإنقاذ والبحث، مما أسفر عن إنقاذ 15 شخصا حتى الساعة. كما قالت وسائل إعلام محلية إن 53 شخصا بينهم 49 راكبا كانوا على متن الطائرة المنكوبة.وقال قائد الشرطة الإقليمية وليام موامباغيل للصحفيين: "وقع حادث لطائرة بريسيجن إير ..تحطمت في الماء على بعد حوالي 100 متر من المطار".وأضاف موامباغال: "الوضع تحت السيطرة حيث تعمل فرق الأمن جاهدة لإنقاذ الناس".وأصدرت شركة "بريسيجن إير"، وهي أكبر شركة طيران خاصة في تنزانيا، بيانا موجزا يؤكد وقوع الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20200822/تحطم-طائرة-بعد-إقلاعها-من-مطار-جوبا-ومقتل-جميع-ركابها-1046327143.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, تنزانيا, تحطم طائرة
العالم, تنزانيا, تحطم طائرة
سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا بينما كانت تحاول الهبوط شمال غربي تنزانيا
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سقطت طائرة ركاب تابعة لشركة "برسيشن إير" سقطت في بحيرة فيكتوريا بينما كانت تحاول الهبوط بمطار في مدينة بوكوبا شمال غربي تنزانيا.
وأكدت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية بأن عاصفة وأمطار غزيرة تسببت في تحطم الطائرة
، صباح اليوم، التي أشارت إلى بدء عمليات الإنقاذ والبحث، مما أسفر عن إنقاذ 15 شخصا حتى الساعة. كما قالت وسائل إعلام محلية إن 53 شخصا بينهم 49 راكبا كانوا على متن الطائرة المنكوبة.
وقال قائد الشرطة الإقليمية وليام موامباغيل للصحفيين: "وقع حادث لطائرة
بريسيجن إير ..تحطمت في الماء على بعد حوالي 100 متر من المطار".
وأضاف موامباغال: "الوضع تحت السيطرة حيث تعمل فرق الأمن جاهدة لإنقاذ الناس".
وأصدرت شركة "بريسيجن إير"، وهي أكبر شركة طيران خاصة في تنزانيا، بيانا موجزا يؤكد وقوع الحادث.