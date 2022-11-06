https://sputnikarabic.ae/20221106/سلطات-كييف-تخطط-لإخلاء-كامل-للعاصمة-في-حالة-الانقطاع-التام-للتيار-الكهربائي-1069874338.html
سلطات كييف تخطط لإخلاء كامل للعاصمة في حالة الانقطاع التام للتيار الكهربائي
سلطات كييف تخطط لإخلاء كامل للعاصمة في حالة الانقطاع التام للتيار الكهربائي
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، أن سلطات كييف بدأت بالتخطيط لإخلاء العاصمة بالكامل من سكانها، وذلك بسبب مشاكل مرتبطة بانقطاع التيار الكهربائي في المدينة. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T08:19+0000
2022-11-06T08:19+0000
2022-11-06T08:19+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مدير إدارة الأمن البلدي في إدارة مدينة كييف، رومان تكاتشوك، أن المسؤولين في العاصمة الأوكرانية كييف، بدأوا الاستعداد لإجلاء ما تبقى من سكان المدينة الذين يقدر عدد حوالي ثلاثة ملايين شخص، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتواصل.وأكدت الصحيفة على أن الوضع في المدينة صعب، حيث تقوم إدارة المدينة بإنشاء ألف نقطة تدفئة في جميع أنحاء كييف، خاصة في المؤسسات التعليمية والتي يمكن أيضًا استخدامها كملاجئ.وقال تكاتشوك للصحيفة "نحن نتفهم أننا يمكن أن نفقد نظام إمدادات الطاقة بالكامل"، مشيرا إلى أن مسؤولي العاصمة وعدوا بتلقي إخطار من الخدمات بأن الشبكة على وشك الانهيار قبل 12 ساعة على الأقل، مؤكدا على أن السلطات ستبدأ بإبلاغ الناس وتطلب منهم المغادرة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سلطات كييف تخطط لإخلاء كامل للعاصمة في حالة الانقطاع التام للتيار الكهربائي
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كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، أن سلطات كييف بدأت بالتخطيط لإخلاء العاصمة بالكامل من سكانها، وذلك بسبب مشاكل مرتبطة بانقطاع التيار الكهربائي في المدينة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية
نقلا عن مدير إدارة الأمن البلدي في إدارة مدينة كييف، رومان تكاتشوك، أن المسؤولين في العاصمة الأوكرانية كييف، بدأوا الاستعداد لإجلاء ما تبقى من سكان المدينة الذين يقدر عدد حوالي ثلاثة ملايين شخص، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتواصل.
وأكدت الصحيفة على أن الوضع في المدينة صعب، حيث تقوم إدارة المدينة بإنشاء ألف نقطة تدفئة في جميع أنحاء كييف، خاصة في المؤسسات التعليمية والتي يمكن أيضًا استخدامها كملاجئ.
وقال تكاتشوك للصحيفة "نحن نتفهم أننا يمكن أن نفقد نظام إمدادات الطاقة بالكامل"، مشيرا إلى أن مسؤولي العاصمة وعدوا بتلقي إخطار من الخدمات بأن الشبكة على وشك الانهيار قبل 12 ساعة على الأقل، مؤكدا على أن السلطات ستبدأ بإبلاغ الناس وتطلب منهم المغادرة.