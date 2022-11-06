https://sputnikarabic.ae/20221106/ماكرون-يهنئ-نتنياهو-بفوزه-في-الانتخابات-ويدعوه-لزيارة-باريس-1069890526.html
ماكرون يهنئ نتنياهو بفوزه في الانتخابات ويدعوه لزيارة باريس
ماكرون يهنئ نتنياهو بفوزه في الانتخابات ويدعوه لزيارة باريس
هنأ الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، مساء اليوم الأحد، زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفوزه في الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء الماضي. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T18:31+0000
2022-11-06T18:31+0000
2022-11-06T18:31+0000
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
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وقال ماكرون في تغريدة بحسابه على "تويتر": "اتصلت للتو ببنيامين نتنياهو لأهنئه على فوزه في الانتخابات".وأضاف: "نحن نتشاطر نفس الرغبة في تعزيز العلاقات القوية بالفعل بين إسرائيل وفرنسا".من جانبه، قال نتنياهو "تحدثت الآن هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اتصل لتهنئتي على فوزي في الانتخابات".وتابع نتنياهو في تغريدة على "تويتر": "أشكر الرئيس ماكرون على المحادثة الودية ودعوتي لزيارة فرنسا في المستقبل القريب من أجل تعزيز العلاقات بين الدولتين وإجراء نقاش معمق حول التحديات الإقليمية، وخاصة إيران".وحصل معسكر نتنياهو على 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست، ما يؤهله لتشكيل حكومة مستقرة من أقصى اليمين.ويضم معسكر نتنياهو إلى جانب الليكود بقيادته، أحزاب "الصهيونية الدينية" و"شاس" و"يهدوت هتوراه".وسبق أن شغل نتنياهو منصب رئيس وزراء إسرائيل لـ 12 عاما متواصلا بين 2009 إلى 2021.
https://sputnikarabic.ae/20220805/ماكرون-محذرا-لبنان-الصراع-الجديد-مع-إسرائيل-سيكون-أكثر-فتكا-من-حرب-2006-1066021538.html
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إسرائيل, بنيامين نتنياهو, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا
إسرائيل, بنيامين نتنياهو, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا
ماكرون يهنئ نتنياهو بفوزه في الانتخابات ويدعوه لزيارة باريس
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هنأ الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، مساء اليوم الأحد، زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفوزه في الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء الماضي.
وقال ماكرون
في تغريدة بحسابه على "تويتر": "اتصلت للتو ببنيامين نتنياهو لأهنئه على فوزه في الانتخابات".
وأضاف: "نحن نتشاطر نفس الرغبة في تعزيز العلاقات القوية بالفعل بين إسرائيل وفرنسا".
من جانبه، قال نتنياهو "تحدثت الآن هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اتصل لتهنئتي على فوزي في الانتخابات".
وتابع نتنياهو في تغريدة على "تويتر": "أشكر الرئيس ماكرون على المحادثة الودية ودعوتي لزيارة فرنسا في المستقبل القريب من أجل تعزيز العلاقات بين الدولتين وإجراء نقاش معمق حول التحديات الإقليمية، وخاصة إيران".
وحصل معسكر نتنياهو على 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست، ما يؤهله لتشكيل حكومة مستقرة من أقصى اليمين.
ويضم معسكر نتنياهو
إلى جانب الليكود بقيادته، أحزاب "الصهيونية الدينية" و"شاس" و"يهدوت هتوراه".
وسبق أن شغل نتنياهو منصب رئيس وزراء إسرائيل لـ 12 عاما متواصلا بين 2009 إلى 2021.