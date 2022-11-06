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https://sputnikarabic.ae/20221106/مصر-تضيء-أحد-أهراماتها-احتفالا-بانعقاد-قمة-المناخ-في-شرم-الشيخ-فيديو-1069876521.html
مصر تضيء أحد أهراماتها احتفالا بانعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ... فيديو
مصر تضيء أحد أهراماتها احتفالا بانعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ... فيديو
احتفلت مصر بإقامة النسخة الـ27 من قمة تغير المناخ على أرضها، بإضاءة أحد أهرامات الجيزة.‏ 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T09:50+0000
2022-11-06T09:50+0000
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ونشر الحساب الرسمي لقمة المناخ (كوب 27) على "تويتر"، اليوم الأحد، مقطع مصور لإضاءة هرم خفرع بعبارة "يجب أن نتصرف الآن ضد التغير المناخي"، قبل ظهور شعار "قمة المناخ" للعام الحالي.كما احتفت وزارة الخارجية المصرية بقمة المناخ بإضاءة مبناها المطل بكلمة (كوب 27) على نيل القاهرة.وتعقد قمة المناخ (كوب 27) تحت شعار "معاً نحو التنفيذ لتحقيق نتائج عادلة وطموحة"، وتستضيفه مدينة شرم الشيخ في مصر، خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.ومن أبرز قادة العالم الحاضرين للقمة، الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.
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مجتمع, مصر, أخبار مصر الآن
مجتمع, مصر, أخبار مصر الآن

مصر تضيء أحد أهراماتها احتفالا بانعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ... فيديو

09:50 GMT 06.11.2022
© AP Photo / Amr Nabilأهرامات الجيزة
أهرامات الجيزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
أهرامات الجيزة
© AP Photo / Amr Nabil
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احتفلت مصر بإقامة النسخة الـ27 من قمة تغير المناخ على أرضها، بإضاءة أحد أهرامات الجيزة.‏
ونشر الحساب الرسمي لقمة المناخ (كوب 27) على "تويتر"، اليوم الأحد، مقطع مصور لإضاءة هرم خفرع بعبارة "يجب أن نتصرف الآن ضد التغير المناخي"، قبل ظهور شعار "قمة المناخ" للعام الحالي.
كما احتفت وزارة الخارجية المصرية بقمة المناخ بإضاءة مبناها المطل بكلمة (كوب 27) على نيل القاهرة.
وتعقد قمة المناخ (كوب 27) تحت شعار "معاً نحو التنفيذ لتحقيق نتائج عادلة وطموحة"، وتستضيفه مدينة شرم الشيخ في مصر، خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ومن أبرز قادة العالم الحاضرين للقمة، الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.
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