https://sputnikarabic.ae/20221106/مقتل-4-أفراد-من-قوى-الأمن-الداخلي-جنوب-شرقي-إيران-1069874964.html
مقتل 4 أفراد من قوى الأمن الداخلي جنوب شرقي إيران
مقتل 4 أفراد من قوى الأمن الداخلي جنوب شرقي إيران
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، مقتل 4 من عناصر الأمن الداخلي جنوب شرقي البلاد، وفتحت تحقيقًا لمعرفة تفاصيل الحادث. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T08:48+0000
2022-11-06T08:48+0000
2022-11-06T08:48+0000
العالم
إيران
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طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن قائد قوى الأمن الداخلي، في مدينة بمبور بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد: "استشهاد 4 من كوادر الأمن الداخلي بحادث في المدينة ويتم التحقيق لمعرفة التفاصيل".وتعتبر منطقة سيستان وبلوشستان المنكوبة بالفقر، والمتاخمة لأفغانستان وباكستان، بؤرة اشتباكات مع عصابات تهريب المخدرات، وكذلك متمردين من الأقلية البلوشية والجماعات المتطرفة.
https://sputnikarabic.ae/20221001/مقتل-ضابط-استخبارات-ثان-في-الحرس-الثوري-خلال-اشتباكات-تشهدها-إيران-1068466548.html
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العالم, إيران
مقتل 4 أفراد من قوى الأمن الداخلي جنوب شرقي إيران
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، مقتل 4 من عناصر الأمن الداخلي جنوب شرقي البلاد، وفتحت تحقيقًا لمعرفة تفاصيل الحادث.
طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن قائد قوى الأمن الداخلي، في مدينة بمبور بمحافظة سيستان وبلوشستان
جنوب شرقي البلاد: "استشهاد 4 من كوادر الأمن الداخلي بحادث في المدينة ويتم التحقيق لمعرفة التفاصيل".
وتعتبر منطقة سيستان وبلوشستان المنكوبة بالفقر، والمتاخمة لأفغانستان وباكستان، بؤرة اشتباكات مع عصابات تهريب المخدرات
، وكذلك متمردين من الأقلية البلوشية والجماعات المتطرفة.