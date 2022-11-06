https://sputnikarabic.ae/20221106/وزير-الخارجية-الإماراتي-يبحث-مع-نظيره-الأردني-التطورات-الإقليمية-والدولية-1069875578.html
وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الأردني التطورات الإقليمية والدولية
وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الأردني التطورات الإقليمية والدولية
بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T09:51+0000
2022-11-06T09:51+0000
2022-11-06T09:51+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم الأحد.وخلال اللقاء، بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات كافة.كما تناولت المباحثات الأوضاع في المنطقة والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.بدوره، أكد وزير الخارجية الإماراتي على عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والأردن وحرص قيادتهما على تعزيزها وتنمية أطر التعاون المشترك في المجالات كافة بما يدعم أهدافهما التنموية ويعود بالخير على شعبيهما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي
وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الأردني التطورات الإقليمية والدولية
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بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم الأحد.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات كافة.
كما تناولت المباحثات الأوضاع في المنطقة والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
بدوره، أكد وزير الخارجية الإماراتي على عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والأردن
وحرص قيادتهما على تعزيزها وتنمية أطر التعاون المشترك في المجالات كافة بما يدعم أهدافهما التنموية ويعود بالخير على شعبيهما.