https://sputnikarabic.ae/20221107/أوكرانيا-تقرر-تأميم-شركات-رجال-الأعمال-وتحويل-ملكيتها-لصالح-وزارة-الدفاع-1069908204.html
أوكرانيا تقرر تأميم شركات رجال الأعمال وتحويل ملكيتها لصالح وزارة الدفاع
أوكرانيا تقرر تأميم شركات رجال الأعمال وتحويل ملكيتها لصالح وزارة الدفاع
أعلن رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، ألكسي دانيلوف، ان الأصول المجمدة لشركات "أوكرانفط" و"موتور سيتش" تحولت ملكيتها للدولة. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T13:50+0000
2022-11-07T13:50+0000
2022-11-07T13:50+0000
العالم
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وأشار دانيلوف إلى أن السلطات الأوكرانية قررت تأميم الشركات، والتي باتت ممتلكات عسكرية لصالح وزارة الدفاع الأوكرانية.وفي وقت سابق، ذكرت المجلة " ايكونوميتيشكيايا برافدا" الأوكرانية أن سلطات البلاد قررت تأميم عدد من الشركات المملوكة من قبل رجال الأعمال الأوكرانيين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أوكرانيا تقرر تأميم شركات رجال الأعمال وتحويل ملكيتها لصالح وزارة الدفاع
تابعنا عبر
أعلن رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، ألكسي دانيلوف، ان الأصول المجمدة لشركات "أوكرانفط" و"موتور سيتش" تحولت ملكيتها للدولة.
وأشار دانيلوف إلى أن السلطات الأوكرانية قررت تأميم الشركات، والتي باتت ممتلكات عسكرية لصالح وزارة الدفاع الأوكرانية.
وفي وقت سابق، ذكرت المجلة " ايكونوميتيشكيايا برافدا" الأوكرانية أن سلطات البلاد قررت تأميم عدد من الشركات المملوكة من قبل رجال الأعمال الأوكرانيين.