https://sputnikarabic.ae/20221107/الجيش-الصومالي-يصد-هجوما-لحركة-الشباب-وسط-البلاد-1069899823.html
الجيش الصومالي يصد هجوما لحركة الشباب وسط البلاد
الجيش الصومالي يصد هجوما لحركة الشباب وسط البلاد
أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، اليوم الاثنين، أن الجيش صد هجوما نفذه مقاتلون يشتبه في أنهم من حركة الشباب (الإرهابية والمحظورة في روسيا). 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T09:43+0000
2022-11-07T09:43+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الوزارة قولها بأن المقاتلين هاجموا قاعدة عسكرية صومالية في منطقة جلجدود بوسط البلاد، اليوم الاثنين، بعد أيام من سيطرة القوات الحكومية على المنطقة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية، عبد الله علي عانود، إن الجيش صد الهجوم على القاعدة التي تضم قوات وطنية ومحلية في قرية قايب التي تم انتزاع السيطرة عليها من حركة الشباب الأسبوع الماضي.من جانبه، صرح أحمد حسن، وهو ضابط بالجيش في بلدة بحدو القريبة، بأن الهجوم بدأ بسيارتين ملغومتين قرابة الساعة 0500 بالتوقيت المحلي أعقبه قتال عنيف استمر لساعات، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين قتلوا في الهجوم.وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الصومالي، أمس الأحد، بمقتل 21 من عناصر "حركة الشباب" في عملية عسكرية نفذتها وكالة الاستخبارات والأمن الوطني، أمس السبت بمنطقة شبيلي السفلى جنوب شرقي البلاد.وأشار التلفزيون الصومالي إلى أن العملية نُفذت بعدما تلقت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني معلومات عن تحضير الحركة الإرهابية للقيام بأعمال تخريبية في منطقة غالكا ساليمو في شبيلي السفلى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الجيش الصومالي يصد هجوما لحركة الشباب وسط البلاد
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أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، اليوم الاثنين، أن الجيش صد هجوما نفذه مقاتلون يشتبه في أنهم من حركة الشباب (الإرهابية والمحظورة في روسيا).
ونقلت صحيفة
"الشرق الأوسط" عن الوزارة قولها بأن المقاتلين هاجموا قاعدة عسكرية صومالية في منطقة جلجدود بوسط البلاد، اليوم الاثنين، بعد أيام من سيطرة القوات الحكومية على المنطقة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية، عبد الله علي عانود، إن الجيش صد الهجوم على القاعدة التي تضم قوات وطنية ومحلية في قرية قايب التي تم انتزاع السيطرة عليها من حركة الشباب الأسبوع الماضي.
من جانبه، صرح أحمد حسن، وهو ضابط بالجيش في بلدة بحدو القريبة، بأن الهجوم بدأ بسيارتين ملغومتين قرابة الساعة 0500 بالتوقيت المحلي أعقبه قتال عنيف استمر لساعات، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين قتلوا في الهجوم.
وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الصومالي، أمس الأحد، بمقتل 21 من عناصر "حركة الشباب" في عملية عسكرية نفذتها وكالة الاستخبارات والأمن الوطني، أمس السبت بمنطقة شبيلي السفلى جنوب شرقي البلاد.
وأشار التلفزيون الصومالي إلى أن العملية نُفذت بعدما تلقت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني معلومات عن تحضير الحركة الإرهابية للقيام بأعمال تخريبية في منطقة غالكا ساليمو في شبيلي السفلى.