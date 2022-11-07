https://sputnikarabic.ae/20221107/الرقابة-المالية-الفدرالية-الروسية-تدرج-3-منظمات-أوكرانية-في-قائمة-الإرهاب-1069905430.html
الرقابة المالية الفدرالية الروسية تدرج 3 منظمات أوكرانية في قائمة الإرهاب
الرقابة المالية الفدرالية الروسية تدرج 3 منظمات أوكرانية في قائمة الإرهاب
أدرجت هيئة الرقابة المالية الفدرالية الروسية، اليوم الاثنين، ثلاث منظمات أوكرانية في قائمة الإرهاب. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T12:35+0000
2022-11-07T12:35+0000
2022-11-07T12:41+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1048264510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86b1973e4f20a4dd6014b054f3eeab39.jpg
وضمت القائمة كلا من المنظمة الاجتماعية "سيتش-إس 14" والمنظمة القومية "الحركة التطوعية لرابطة القوميين الأوكرانيين" والجماعة القومية "اللجنة السوداء" إلى قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في روسيا.يشار إلى أن المحكمة العليا لروسيا اعترفت بهذه المنظمات على أنها متطرفة، وحظرت أنشطتهم على أراضي البلاد.يذكر أن المحكمة العليا الروسية، أعترفت في شهر أغسطس الماضي، بكتيبة "آزوف" كمنظمة إرهابية، بناء على دعوى رفعها مكتب المدعي العام.
https://sputnikarabic.ae/20220802/المحكمة-العليا-الروسية-تعترف-بكتيبة-آزوف-كمنظمة-إرهابية-1065893864.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1048264510_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ddf5e6362941f7b4a7d98a5d7c19124.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الرقابة المالية الفدرالية الروسية تدرج 3 منظمات أوكرانية في قائمة الإرهاب
12:35 GMT 07.11.2022 (تم التحديث: 12:41 GMT 07.11.2022) تابعنا عبر
أدرجت هيئة الرقابة المالية الفدرالية الروسية، اليوم الاثنين، ثلاث منظمات أوكرانية في قائمة الإرهاب.
وضمت القائمة كلا من المنظمة الاجتماعية "سيتش-إس 14" والمنظمة القومية "الحركة التطوعية لرابطة القوميين الأوكرانيين" والجماعة القومية "اللجنة السوداء" إلى قائمة المنظمات الإرهابية
المحظورة في روسيا.
يشار إلى أن المحكمة العليا لروسيا اعترفت
بهذه المنظمات على أنها متطرفة، وحظرت أنشطتهم على أراضي البلاد.
يذكر أن المحكمة العليا الروسية، أعترفت في شهر أغسطس الماضي، بكتيبة "آزوف" كمنظمة إرهابية، بناء على دعوى رفعها مكتب المدعي العام.