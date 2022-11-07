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https://sputnikarabic.ae/20221107/الرقابة-المالية-الفدرالية-الروسية-تدرج-3-منظمات-أوكرانية-في-قائمة-الإرهاب-1069905430.html
الرقابة المالية الفدرالية الروسية تدرج 3 منظمات أوكرانية في قائمة الإرهاب
الرقابة المالية الفدرالية الروسية تدرج 3 منظمات أوكرانية في قائمة الإرهاب
أدرجت هيئة الرقابة المالية الفدرالية الروسية، اليوم الاثنين، ثلاث منظمات أوكرانية في قائمة الإرهاب. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T12:35+0000
2022-11-07T12:41+0000
روسيا
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وضمت القائمة كلا من المنظمة الاجتماعية "سيتش-إس 14" والمنظمة القومية "الحركة التطوعية لرابطة القوميين الأوكرانيين" والجماعة القومية "اللجنة السوداء" إلى قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في روسيا.يشار إلى أن المحكمة العليا لروسيا اعترفت بهذه المنظمات على أنها متطرفة، وحظرت أنشطتهم على أراضي البلاد.يذكر أن المحكمة العليا الروسية، أعترفت في شهر أغسطس الماضي، بكتيبة "آزوف" كمنظمة إرهابية، بناء على دعوى رفعها مكتب المدعي العام.
https://sputnikarabic.ae/20220802/المحكمة-العليا-الروسية-تعترف-بكتيبة-آزوف-كمنظمة-إرهابية-1065893864.html
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الرقابة المالية الفدرالية الروسية تدرج 3 منظمات أوكرانية في قائمة الإرهاب

12:35 GMT 07.11.2022 (تم التحديث: 12:41 GMT 07.11.2022)
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علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© Sputnik . Aleksey Kudenko
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أدرجت هيئة الرقابة المالية الفدرالية الروسية، اليوم الاثنين، ثلاث منظمات أوكرانية في قائمة الإرهاب.
وضمت القائمة كلا من المنظمة الاجتماعية "سيتش-إس 14" والمنظمة القومية "الحركة التطوعية لرابطة القوميين الأوكرانيين" والجماعة القومية "اللجنة السوداء" إلى قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في روسيا.
يشار إلى أن المحكمة العليا لروسيا اعترفت بهذه المنظمات على أنها متطرفة، وحظرت أنشطتهم على أراضي البلاد.
استسلام النازيين الأوكرانيين من كتيبة آزوف في مصنع آزوفستال بماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المحكمة العليا الروسية تعترف بكتيبة "آزوف" كمنظمة إرهابية
2 أغسطس, 10:38 GMT
يذكر أن المحكمة العليا الروسية، أعترفت في شهر أغسطس الماضي، بكتيبة "آزوف" كمنظمة إرهابية، بناء على دعوى رفعها مكتب المدعي العام.
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