https://sputnikarabic.ae/20221107/الكرملين-يعلق-على-المعلومات-المنتشرة-بشأن-مفاوضات-غير-مباشرة-بين-واشنطن-وموسكو-1069900504.html
الكرملين يعلق على المعلومات المنتشرة بشأن مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وموسكو
الكرملين يعلق على المعلومات المنتشرة بشأن مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وموسكو
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين على الأنباء والمعلومات المنشورة في الصحف الغربية بشأن وجود مفاوضات بين موسكو وواشنطن. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T10:20+0000
2022-11-07T10:20+0000
2022-11-07T10:20+0000
روسيا
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وقال بيسكوف بهذا الصدد إن "الأنباء والمعلومات الواردة في وسائل الإعلام الغربية بشأن وجود مفاوضات بين مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف هي كاذبة.وأضاف بيسكوف قائلا "ليس لدينا ما نقوله بشأن هذا المنشور الصحف الأنجلو ساكسونية تنشر الكثير من الكذب، لذلك هنا تحتاج إلى الاتصال إما بالصحيفة أو بالبيت الأبيض."كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أجرى محادثات خاصة مع مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف في الأشهر الأخيرة.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر خاصة أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ناقش مع مساعد الشؤون الخارجية الروسية يوري أوشاكوف وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف".وبحسب الصحيفة فإن المحادثات تطرقت بشأن منع تصعيد الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك التهديد باستخدام الأسلحة النووية، فضلاً عن الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين البلدين.كما أشارت المصادر إلى أن سوليفان حث كييف على إرسال إشارة مفتوحة عن الاستعداد للتفاوض مع روسيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين يعلق على المعلومات المنتشرة بشأن مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وموسكو
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علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين على الأنباء والمعلومات المنشورة في الصحف الغربية بشأن وجود مفاوضات بين موسكو وواشنطن.
وقال بيسكوف بهذا الصدد إن "الأنباء والمعلومات الواردة في وسائل الإعلام الغربية بشأن وجود مفاوضات بين مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف هي كاذبة.
وأضاف بيسكوف قائلا "ليس لدينا ما نقوله بشأن هذا المنشور الصحف الأنجلو ساكسونية تنشر الكثير من الكذب، لذلك هنا تحتاج إلى الاتصال إما بالصحيفة أو بالبيت الأبيض."
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أجرى محادثات خاصة مع مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف في الأشهر الأخيرة.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"
نقلاً عن مصادر خاصة أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ناقش مع مساعد الشؤون الخارجية الروسية يوري أوشاكوف وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف".
وبحسب الصحيفة فإن المحادثات تطرقت بشأن منع تصعيد الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك التهديد باستخدام الأسلحة النووية، فضلاً عن الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين البلدين.
كما أشارت المصادر إلى أن سوليفان حث كييف على إرسال إشارة مفتوحة عن الاستعداد للتفاوض مع روسيا.