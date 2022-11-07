https://sputnikarabic.ae/20221107/المطران-عمسيح-يؤكد-لـسبوتنيك-رفض-مجلس-الكنائس-والمكونات-شرقي-سوريا-استبدال-المناهج-الوطنية-1069917658.html

المطران عمسيح يؤكد لـ"سبوتنيك" رفض مجلس الكنائس والمكونات شرقي سوريا استبدال المناهج الوطنية

المطران عمسيح يؤكد لـ"سبوتنيك" رفض مجلس الكنائس والمكونات شرقي سوريا استبدال المناهج الوطنية

أكد مطرانُ أبرشيةِ الجزيرةِ والفرات للسريانِ الأرثوذكس مار موريس عمسيح ومقرها مدينة الحسكة شرقي سوريا، أن مجلس الكنائس والطوائف المسيحية في الجزيرة السورية... 07.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-07T15:44+0000

2022-11-07T15:44+0000

2022-11-07T15:44+0000

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وأوضح مطران السريان الأرثوذكس في الجزيرة والفرات في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" أنه رفض طلباً من ممثلين لما يسمى "الإدارة الذاتية" التي تقودها قوات "قسد" باستبدال المناهج الحكومية التي يتم تدريسها في مدارس الطائفة السريانية في مدن الحسكة والقامشلي والمالكية في محافظة الحسكة شرقي سوريا بمناهج "قسد"، وأنهم مصرون على مواصلة التدريس بمنهاج الحكومة السورية لأنه يعبر عن طلب وأراء أبناء ومكونات الجزيرة السورية.ولدى مطرانية السريان الأرثوذكس في الجزيرة والفرات 23 مدرسة في محافظة الحسكة بكافة المراحل التدريسية من الروضة حتى المرحلة الثانوية يدرس فيها أكثر من 22 ألف طالب وطالبة من كافة المكونات حيث يشكل الطلاب الكرد ما يقارب 0 % منهم.وأضاف المطران عمسيح أنه بعد رفضهم التعاون مع ممثلي "قسد" بإلغاء المنهاج السوري الحكومي ووضع بدل عنه منهاجهم المؤدلجة، رفعوا سقف مطالبهم بضرورة طرد جميع الطلاب العرب والكرد والمسلمين واليزيدين منها والإبقاء فقط على طلاب المكون السرياني، لافتاً إلى أن هذا يعتبر تمييز عنصري بكل المقاييس ومخالف لجميع مقررات وقرارات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان وحرية التعليم، خصوصاً أن هذه "الإدارة الذاتية" ترفع شعار "أخوة الشعوب" و"الديمقراطية"، فهي بهذه التصرفات تدوس بنفسها على هذه الشعارات.وبين المطران عمسيح أن تصرف "قسد" يأتي بضغط أمريكي واضح هدفه إثارة البلبلة في المنطقة ونحن بغنى عنه، وأن هذه سياسية الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات والذي تحدثت عنه وزيرة الخارجية ورئيسية الأمن القومي الأمريكي الأسبق كوندليزا رايس، والتي تقوم على تجزئة المجزأ وتقسم المقسم لسهولة السيطرة عليه.وأضاف مطرانُ أبرشيةِ الجزيرةِ والفرات للسريانِ الأرثوذكس مار موريس عمسيح إذا أرادوا إغلاق المدارس فليغلقوها، مؤكداً إصرارهم على متابعة التدريس في مدارس الطائفة السريانية بمناهج الحكومة السورية، وبنفس الوقت على العمل على حل الإشكالية والخلاف بلغة العقل والعقل فقط، دون أي لغة أخرى مع جميع المكونات الاجتماعية الدينية في الجزيرة السورية.وفي 24 الشهر الماضي وجهت ماتسمى "هيئة التربية والتعليم" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" التي تقودها "قسد" كتاباً، إلى إدارة مدارس الأمل الخاصة في مناطق سيطرتها بمدينة القامشلي والتابعة الطائفة السريانية في الجزيرة، يتضمن تهديداً للمدارس لأنها تقوم بتعليم مناهج الحكومة السورية للطلاب وترفض تعليم مناهج "قسد".كما أصدرت ما تسمى "هيئة التربية والتعليم" قراراً يحظر تدريس المناهج الوطنية في جميع المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة في مناطق سيطرتها شمال وشمال شرق سوريا، وهددت "المخالفين" بفرض غرامة مالية والسجن، كما منعت المعاهد الخاصة والمعلمين من إعطاء الدروس الخصوصية والخاصة بمنهاج وزارة التربية السورية، ما أدى لخروج مظاهرات شعبية ضد هذه القرارات أحدها أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي.يذكر أن إدارة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي فرضت المناهج المؤدلجة في مناطق سيطرتها شرقي سوريا منذ العام 2015م، وسط رفض شعبي وسياسي، وشهدت حينها المنطقة مظاهرات عديدة رافضة للمناهج المؤدلجة.وأنشأت "قسد"خلال السنوات القليلة الماضية أربع جامعات في مناطق سيطرتها وهي "جامعة روج آفا" في مدينة القامشلي، وجامعة "كوباني" في عين العرب بريف حلب وجامعة عفرين قبل أن تقع تحت السيطرة الجيش التركي، وقبل عامين أحدثت جامعة الشرق في الرقة.وكانت مديرة التربية الحكومية في الحسكة إلهام صورخان، أكدت خلال اجتماع مع وفد أممي أن قطاع التعليم والتربية تضرر بشكل كبير ومباشر من ممارسات "قسد" والمحتل الأمريكي اللذان حولا 90% من الأبنية المدرسية بعد الاستيلاء عليها والبالغ عددها (2200 مبنى مدرسي) إلى مراكز لدفع وجمع الضرائب من المدنيين أو سجون وقواعد ومراكز عسكرية.وتابعت صورخان في حين بقي 140 بناء مدرسيا تحت سيطرة الدولة السورية يداوم فيها أكثر من 160 ألف طالب وتلميذ في مختلف المراحل التعليمية في حالة ازدحام شديد، وذلك يعتبر أكبر دليل على رفض سكان الجزيرة السورية للمنهاج المؤدلجة التي تحاول "قسد" فرضها عليهم والتي يدرسها عدد ضئيل جداً.

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